Jesulín de Ubrique prende la mecha de Belén Esteban: "Soy un padre bueno"

Jesulín de Ubrique ha vuelto a la primera plana por la puerta grande. Desde que participó en la octava edición de "MasterChef Celebrity", el torero rompe poco a poco el ostracismo al que acostumbró en los últimos años, y el silencio ha dado paso a entrevistas en televisión y en su revista de cabecera. Con la percha de su 50º cumpleaños, se ha sincerado entre las páginas de "¡Hola!" sobre los aspectos más personales de su vida, incluyendo su faceta como padre, un asunto que prenderá la corta -cortísima- mecha de Belén Esteban.

"Creo que soy un padre bueno. Un padre que está ahí cuando mis hijos me necesitan. Y que voy a estar siempre. Yo doy la vida por mis hijos. Eso lo tengo más claro que el agua", dice orgulloso el torero. No se encuentra atisbo de excepción alguna en sus palabras, así que parece incluir también a Andrea Janeiro, su primogénita, fruto de su tormentosa relación con la llamada "princesa del pueblo".

Esteban no tiene reparos a la hora de cuestionar públicamente a Jesulín como padre, al que amenaza con hacer públicos supuestos episodios que, si vieran la luz, le dejarían en muy mal lugar. "Qué suerte tenéis de que no me dejen hablar. (...) Si hablara, no podríais ni salir a la calle de la vergüenza que os daría. Pero yo calladita. Me merece más la pena", dijo hace solo una semana, repitiendo una vez más que su hija Andrea le ha prohibido atacar públicamente a su padre, una "sugerencia" que la de Paracuellos olvida con frecuencia.

Jesulín de Ubrique en "MasterChef Celebrity" Gtres

El caso es que Belén ya estaba calentita con el resurgir mediático de Jesulín y María José Campanario, muy activa en sus redes sociales, y no hace falta conocerla en profundidad para saber que las palabras del diestro sobre su paternidad de manual han activado el mecanismo de una bomba que ya estaba a punto de estallar.

Para más inri, el torero también carga contra todos los medios, periodistas o colaboradores -un saco en el que, por supuesto, incluye a la Estaben- que, bajo su punto de vista, han intentado en los últimos años destruir su matrimonio con Campanario a base de rumores y mentiras: "De nosotros se ha dicho de todo. Nos han pegado por activa y por pasiva. Nos han intentado hacer daño a toda costa. Y ¿sabes qué? Que se la han tenido que tragar. Y se la van a seguir tragando".

Ahora, está por ver si la Esteban deja de tragar y empieza a escupir todos esos trapos sucios que dice guardar bajo llave.