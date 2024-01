Jesulín de Ubrique, Sofía Vergara y Gabriela Guillén, protagonistas de las revistas del corazón

La revista "¡Hola!" lleva a su portada de este miércoles, 31 de enero, a Jesulín de Ubrique. El extorero ha escrito sus apasionantes memorias al cumplir los 50. Un relato íntimo desde su querida finca "Ambiciones". No es una sensación. Ha vivido mucho, muy deprisa y muy intensamente. Con 14 años, era profesional del toro; con 15, novillero, y con apenas 16, matador. A los 23, se retiraba por primera vez de los ruedos, y sin haber cumplido los 26, la vida que no le habían arrancado las cornadas en el albero casi la pierde en el asfalto. Así comienza su relato la revista, que además destaca la pérdida de la infancia y la madurez que sufrió el de Ubrique como precio de la fama.

Isabel Preysler es protagonista también esta semana de la publicación. La socialité habla rotunda de su soltería: "No me estoy viendo con nadie. Tampoco tengo ganas. Estoy muy bien como estoy". Lleva más de 50 años acaparando el interés mediático. Sin duda, uno de los secretos de su magnetismo es su imagen, que se mantiene impecable a punto de cumplir 73 años, el próximo 18 de febrero.

"¡Hola!" te cuenta al detalle cómo celebró Marta Ortega su 40 cumpleaños: fiesta sorpresa con sus mejores amigos en Madrid: Eugenia Silva y Alfonso de Borbón, los marqueses de Cubas, Carlos Cortina y Carla Vega-Penichet, y Ramón Hermosilla con Karla Covarrubias se encontraban entre los invitados.

La Reina Maxima de los Países Bajos confirma su pasión por España y elige la estación de Baqueira Beret para una escapada de esquí con amigas. La familia real de los Países Bajos es una gran aficionada a la nieve, pero este año la monarca se ha adelantado a la tradición familiar de esquiar en la estación austríaca de Lech para unirse a sus amigas en unos días inolvidables.

En "Semana" es la Infanta Cristina la protagonista. Apenas unos días después de hacerse pública la firma de su divorcio con Iñaki Urdangarin, la hermana del Rey Felipe VI protagoniza sus primeras imágenes tras la firma del acuerdo que supone el fin definitivo del matrimonio. La Infanta ha dado pistoletazo de salida a una nueva vida. Una nueva etapa en Ginebra, junto a su hija Irene, a la que estos días despedía ya que la joven ha iniciado un viaje a Camboya para trabajar unos meses en una ONG. Una experiencia que afronta con gran ilusión.

Según ha podido saber "Semana", un supuesto hermano de Anabel Pantoja ha presentado una demanda con la que reclama su apellido. La hija de Bernardo Pantoja tendrá que someterse a unas pruebas de ADN, que certifiquen o no la filiación. Un durísimo revés para la joven.

En "Lecturas", Sofía Vergara confiesa: "Él me pedía hijos y yo no quise ser una madre mayor". La actriz, que saltó a la fama con "Modern Family", habla sin tapujos de su ruptura con el actor Joe Manganiello. "Siento que no es justo para el bebé", dice sobre la maternidad a los 50.

Andrew Morton, biógrafo de Lady Di, se pronuncia sobre la misteriosa enfermedad de Kate Middleton. El silencio de Palacio sobre la salud de la princesa de Gales favorece todo tipo de especulaciones y la preocupación aumenta. La princesa de Gales ya ha sido dada de alta y se recupera de su cirugía abdominal en palacio. Nunca antes la familia real británica se había visto tan vulnerable como ahora. Y no ha sido una crisis constitucional lo que ha puesto a la familia de rodillas, sino los problemas de salud. También el rey Carlos III era operado de la próstata.

"Diez Minutos" te trae las primeras palabras de Gabriela Guillén, la ex de Bertín Osborne, sobre el extraño robo que ha sufrido tras el nacimiento de su hijo: "Es muy raro que pase esto", ha confesado la fisioterapeuta.