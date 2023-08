Los “tres deseos” de la familia de Edwin Arrieta para que se haga justicia

La familia de Edwin Arrieta ha esperado a conocer las intenciones de la justicia tailandesa respecto a Daniel Sancho para dar un paso al frente. Hasta que no se ha celebrado la rueda de prensa en la que se ha informado de que el caso estaba cerrado, aunque no la investigación, y la acusación formal del detenido le llevaría irremediablemente a la condena de muerte. Solo un milagro puede sacarle de la pena capital, pues el hecho de que premeditase el delito no le ha beneficiado. Pero esto poco o nada le importa ahora a la familia de la víctima, que tan solo lucha para que se haga justicia, sea cual sea, y que no se mancille el buen nombre de Edwin.

Y esta es precisamente una de sus principales preocupaciones, después de que el nombre del cirujano colombiano haya sido relacionado con el peligroso mundo de la mafia, con negocios turbios y con una relación sentimental marcada truculenta y poco comprendida. Así lo han querido hacer a través de un nuevo comunicado de prensa remitido a los medios y que su propio abogado, Luis Romero, ha leído desde el paltó de ‘Así es la vida’, acatando con ello el encargo de representar los intereses de la familia desde los medios españoles, como así están haciendo dos compañeros de profesión con la defensa de Daniel Sancho en televisión.

La familia de Edwin Arrieta ha contratado los servicios del citado letrado para que en los medios españoles se trate bien la memoria del cirujano. Así, ha procedido a leer un escrito: “La familia se encuentra muy golpeada por la pérdida del doctor Arrieta”, por eso, para no añadir más dolor al que está haciendo frente, piden “tres deseos”. El primero es que “el juicio sea rápido, que la sentencia sea condenatoria y que sea cual sea, será respetada, porque como ayer dijo la policía, hay una prueba sólida que demuestra la culpabilidad de Daniel Sancho”.

Es por este claro motivo que se ven en la obligación de enumerar su segunda petición pública: “El señor Edwin Arrieta no es culpable de su propia muerte y no se le debe revictimizar hablando de su condición sexual u otros aspectos porque se desvía del debate principal. Creen que eso es un golpe bajo que desvía la atención de lo que de verdad importa, que es un crimen macabro”, solicitan. Pero también quiere, por último, es que exista una colaboración funcional entre Colombia, España y Tailandia “para hacer frente al proceso penal contra las injurias que se puedan estar haciendo contra la memoria del doctor Arrieta”. Y es que, en definitiva, ya no pueden recuperar a su ser querido, pero al menos sí pueden luchar para que su asesino responda ante un juez por sus acciones y, de paso, “salvar el nombre del fallecido”.