Las tristes últimas palabras de Daniel Sancho a su familia antes de entrar en prisión

Daniel Sancho se está adaptando poco a poco a su nueva vida en la prisión de Samui, donde estará de forma provisional hasta que se esclarezca el asesinato de Edwin Arrieta, el cirujano colombiano con el que viajó a Tailandia. Aunque el joven chef ya ha confesado la autoría del crimen y ha dado sobrados detalles de sus maniobras que dejan clara su implicación, su padre, el actor Rodolfo Sancho, ha llamado a la calma, pues mantiene que esta confesión se habría realizado “bajo presión”. Pero parece que la policía no ha tratado mal en ningún momento al joven de 29 años, pues incluso le han llevado a cenar a uno de los resorts más exclusivos de la isla y le han dejado tener libre acceso a un teléfono móvil.

Daniel Sancho, escoltado por la policía SOMKEAT RUKSAMAN EFE

Y con este móvil ha realizado numerosas llamadas de teléfono a familiares y amigos para dar explicaciones sobre sus actos y dejar las cosas cerradas en su ausencia. También incluso con miembros de la prensa, con los que charló sin problema alguno y les informó de su cómoda estancia previa a su ingreso en prisión, un paso que ya conocía y estaba aceptando. Antes de estar entre rejas, tuvo la oportunidad de hablar una última vez con su núcleo más cercano. La revista ‘Lecturas’ ha tenido acceso en exclusiva al contenido de algunas de ellas. Palabras de despedida cargadas de emoción y dolor pronunciadas por Daniel Sancho antes de dejar su vida atrás y conocer el infierno que supone el sistema penitenciario tailandés.

“Siento que estéis teniendo que ser de esas personas que sufren esto”, transmite Daniel Sancho a sus seres queridos, tratando de encontrar el perdón por convertirles en víctimas indirectas del crimen. Y es que su familia y amigos ahora tienen la difícil tesitura de echarle de menos, a sabiendas del motivo por el cual no podrán estar más con él.

A handout photo made available by Royal Thai Police shows Spanish chef Daniel Jeronimo Sancho Bronchalo, 29, sitting next to evidence, after he was arrested for murder and dismembering the body of a Colombian man, at a hotel in Koh Phangan island, Surat Thani province, southern Thailand ROYAL THAI POLICE EFE

No quiere entrar en detalles, pero sabe que la forma en la que se está tratando el tema en la prensa no refleja fielmente lo que sucedió entre él y Edwin Arrieta, por eso emplaza que “algún día sabréis toda la verdad”. Con esto, el chef no trata de exculparse de su delito de sangre, sino destacar que fue en defensa propia, pues trataba de proteger su vida y “la de las personas que quiero”. Y es que como ha mantenido desde un principio Daniel Sancho, asegura que el cirujano colombiano “me estaba amenazando tanto a mí como a mi familia”, se defiende. Llamadas con perdones, explicaciones, consejos y seguro "te quiero" que ahora cobran más importancia que nunca.