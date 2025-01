Última hora sobre Ángel Llàcer, que continúa de baja por culpa de una bacteria

Ángel Llàcer ha mantenido a todos preocupados por su salud, después de que sufriese un bache que le alejase de su trabajo. Así, después de una temporada sin dejarse ver en público, reapareció el pasado sábado en el programa de Ricard Ustrell en la televisión catalana, ‘Col.lapse’, para detallar cómo evolucionaba. Su recuperación ha sido más lenta de lo que había previsto, pero entendía la necesidad de tomárselo con calma, después de comprobar que las prisas no iban a ser buenas compañeras de viaje: “Cogí el alta, estuve 15 días trabajando y empecé a cojear. Ahora vuelvo a estar de baja, pero ya estoy intentando recuperarme, porque quiero trabajar cuanto antes mejor. Hago rehabilitación cada día, cada día subo y bajo una montaña, son 2 horas. Cada día mejoro un poco, pero, por ejemplo, si me pongo en el suelo no me puedo levantar”, detallaba.

En dicho programa de TV3 estaban Laura Fa y Lorena Vázquez, quienes también han acudido a su puesto en ‘Espejo Público’ y trataron la cuestión. Parecen optimistas no solo al analizar las palabras de Ángel Llàcer, sino también por cómo le vieron en persona: “Le vimos muy positivo y optimista. Bastante mejor de las últimas veces que le habías visto. Los problemas de movilidad que tiene son lógicos, con todo lo que ha pasado…”. También conoce de cerca su evolución Miquel Valls, quien ha tenido oportunidad de pasar tiempo con él estos días. Llàcer está deseando volver al trabajo, pero está encantado también de la oportunidad que la vida le ha planteado para disfrutar de sus seres queridos y buenos amigos. Entre ellos está el presentador, que ha querido hacer hincapié en una creencia errónea que se ha popularizado a la hora de hablar sobre la situación del director teatral.

“Hay un error en todos los medios que han publicado esto –la lucha de Ángel Llàcer contra la bacteria-. Ángel no pide la baja porque ha empeorado su salud. Cuando él sale del hospital, se quiere reincorporar muy pronto, pero ve que no es capaz, porque tiene que hacer mucha rehabilitación, distintos ejercicios a diario, y es cuando decide estar un tiempo de baja”, aclara Miquel Valls. Algo que conoce en primera persona, pues ha acompañado este tiempo al protagonista en su convalecencia y recuperación: “Yo estuve con ángel, espero que no le importe, cenando hace muy poco. Yo lo vi muy bien, tiene muchísimas ganas de volver a trabajar, divertirse y está aprovechando este tiempo para ver a amigos, que es algo que durante los últimos años no ha podido hacer”. Así, entrando más en detalles sobre cómo es su día a día, desvela que “le cuesta la movilidad en la pierna, no puede poner una lavadora solo, si se cae no se puede levantar. Le falta fuerza en una pierna”, incide.