Último parte médico de Jaume Anglada: continúa en estado grave, pero "estable"

El cantante Jaume Anglada continúa ingresado en la UCI del Hospital Universitario Son Espases tras sufrir un brutal atropello en la madrugada del pasado viernes mientras circulaba en motocicleta. El accidente se produjo sobre las 1:30 de la madrugada en la calle Joan Miró de Palma, y el conductor del vehículo se dio a la fuga. Horas después fue detenido por agentes de la Policía Local, que dieron con él gracias a la colaboración de testigos presenciales que anotaron la matrícula de su coche.

El artista sufrió fracturas en la cadera, la mandíbula y las costillas, además de un traumatismo craneoencefálico agudo y la posterior extirpación del bazo. En este momento, Anglada se encuentra en coma inducido y bajo vigilancia permanente, a la espera de su evolución en los próximos días.

Las últimas noticias que llegan desde el hospital confirman que el cantante se encuentra “estable” dentro de la “gravedad” de su situación, una buena noticia que anima a la esperanza entre sus familiares y seres queridos.

El entorno del artista ha pedido respeto y discreción ante la avalancha de mensajes de apoyo recibidos, mientras los vecinos de la zona, aún consternados, siguen comentando el suceso que ha tenido lugar prácticamente en la puerta de la casa de la víctima.

Entre sus allegados se encuentra el Rey Felipe VI, íntimo amigo de Anglada. De hecho, estuvo en su concierto en el Real Club Náutico de Palma el pasado 1 de agosto, y se conoce que sus hijas, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía, también mantienen una relación estrecha con los del artista, Jaime y Julia.

El Rey Felipe VI durante el concierto de Jaime Anglada, a 01 de agosto de 2025, en Palma de Mallorca (España). Raúl Terrel EP

El accidente se produjo pocos días después de que la Familia Real diera comienzo a sus vacaciones privadas, por lo que podrían encontrarse fuera del país o incluso del continente. Se explica así que el monarca no haya visitado a su amigo en el hospital, una ausencia que se entiende como una buena noticia, puesto que si la situación de Anglada fuera crítica, el jefe de Estado no habría dudado en cancelar su agenda estival.

El conductor, en prisión provisional

El Juzgado de Instrucción nº 7 de Palma ordenó este sábado el ingreso en prisión provisional del conductor de 20 años que atropelló a Anglada.

El joven se enfrenta a cargos por omitir el deber de socorro, provocar lesiones por imprudencia grave y conducir bajo los efectos del alcohol, ya que dio una tasa de 0,60 mg/l, según confirmaron a EFE fuentes judiciales.