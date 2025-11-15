El espejo del alma: Rosalía, el verdadero «lux» de sus cuidados retoques estéticos

No hay duda de que Rosalía es una de las estrellas españolas con más proyección internacional. De hecho, es tan versátil que, a estas alturas, la artista catalana es el perejil de todas las salsas en la industria musical. Pero su evolución no solo ha sido musical; también ha sido estética. Hoy, nos adentramos en el antes y después de la intérprete de «Malamente». Su rostro se ha transformado y, al mismo tiempo, se ha mantenido fiel a su esencia. Vayamos por partes para analizar el rostro más omnipresente de las últimas semanas. Empecemos por su sonrisa: más alineada y uniforme que nunca, gracias posiblemente a un buen trabajo de ortodoncia que podría costar entre 2.000 y 5.000 euros. ¡Vaya cambio a mejor! A ello se le suma una piel radiante que parece pedir a gritos un famoso «glow».

Apuesta por lo natural

La calidad de su cutis se ha mejorado notablemente con tratamientos de bioestimulación, cuyas sesiones suelen rondar los 300 euros cada una. Con este enfoque, la cantante Rosalía no busca transformar su imagen, sino resaltar sin más su belleza natural.

El look de Rosalía en Madrid. Gtres

Por supuesto, sus labios son otro de los rasgos más icónicos. Se rumorea que pudo haberse realizado un ligero relleno de labios de ácido hialurónico, que puede oscilar entre 300 y 600 euros, logrando ese equilibrio perfecto que evita el horroroso «duck lips» o labios de pato. El resultado es tan sutil que sería un misterio para los no iniciados en el mundo de la estética. ¿Y qué decir de su mandíbula y pómulos? Unos procedimientos como la bichectomía y la rinoplastia han hecho visibles cambios en la forma de su rostro. La rinoplastia es un tratamiento que cuesta entre 3.000 y 8.000 euros. Todo esto sin olvidar los neuromoduladores como el bótox, utilizados estratégicamente para suavizar su expresión, lo cual podría costar alrededor de 300 euros por sesión.

La coherencia estética de Rosalía es evidente; nunca ha buscado la perfección, sino mantener su esencia mientras evoluciona. En un mundo lleno de rostros clonados y «duck lips», la joven artista catalana nos recuerda que lo auténtico y natural es lo que realmente triunfa. Así que, mientras su belleza camaleónica es el resultado de pequeños toques que revelan su personalidad, su música y su estilo nos transportan al verdadero LUX. Rosalía, una verdadera genio del estrellato, nos muestra que el camino a la autenticidad puede ser tanto un viaje musical como estético.