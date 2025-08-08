Rulo por fin habla de la muerte de su hijo de tres años: “Hace dos meses recibí la peor llamada de mi vida”

Raúl Gutiérrez, conocido popularmente como Rulo, siendo el líder de la banda musical Rulo y la Contrabanda, ha regresado ya a los escenarios. Lo hace aún con el corazón roto, tras la inesperada muerte de su hijo Andy, quien perdió la vida hace tan solo dos meses a la temprana edad de tres años. Una tragedia que ha golpeado con fuerza a la familia y que trataban de llevar en la más estricta intimidad, sin hacer apenas mención sobre lo sucedido de forma pública.

Hasta ahora, tan solo la madre del pequeño, María Amparo, había roto su silencio. Lo hico para dar a conocer la pérdida tan devastadora que ella y su pareja habían sufrido, tras una larga batalla: “Mi pequeño homenaje a ti, cada segundo de los 3 años que la vida nos regaló contigo. A tu sonrisa, tu risa, tu bondad, tu mirada y a tu amor incondicional. A todo lo que fuiste y que ahora vive en nosotros. Qué afortunados somos de que fueras nuestro. Siempre en nuestros corazones, Andy”, escribía con dolor ante su partida.

El homenaje de Rulo a su hijo Andy dos meses después de su muerte

Ha sido desde el escenario del Festival Sonorama Ribera, celebrado en Aranda de Duero, donde el artista ha roto su silencio sobre el revés que la vida le asestó hace dos meses. Desde entonces había guardado perpetuo silencio, centrándose en recuperarse anímicamente de la tragedia, pero también en el trabajo, su gran vía de escape, junto a su familia. Ha vuelto a conectar con el público y desde el escenario ha querido dedicarle unas palabras al pequeño.

Durante la actuación, el artista líder de Rulo y la Contrabanda, tras tocar algunos de sus temas más populares, quiso dedicarle una canción a su hijo, ‘Heridas de rock n’roll’, uno de sus grandes himnos: “Hace dos meses estaba en el otro lado del Atlántico y recibí la peor llamada de mi vida”, comenzaba a hablar a su público emocionado. Desvelaba que Andy “falleció de una manera totalmente inesperada y nos rompió el corazón”, aunque no ha desvelado las causas de su fallecimiento.

“No nos hemos quedado en casa, hemos salido a celebrar la vida y a refugiarnos en ustedes y en la música”, decía tratando de que la emoción no le quebrase la voz: “Esta canción va para Andy”, decía antes de comenzar a actuar de nuevo, mirando hacia arriba y levantando el puño al cielo para estar un poco más cerca de su angelito.