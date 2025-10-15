Cuando Úrsula Corberó habló de su catalanidad y aseguró que no cuenta los números en castellano: "No puedo hacerlo"

'La Pija y la Quinqui' es un podcast de origen español y presentado por Carlos Peguer ('la pija') y María de los Ángeles Maturana García, 'Mariang' ('la quinqui). Se trata de un programa audiovisual que mantiene un formato con un tono desenfadado y destaca de los demás por realizar entrevistas a personajes públicos y famosos de la generación Z. No obstante, también se han podido ver caras muy reconocidas de todos los ámbitos generacionales. De hecho, una de las participaciones más relevantes fue la del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Durante la emisión de uno de los capítulos de ese programa, la prestigiosa actriz Úrsula Corberó pudo mantener una charla con ambos presentadores en los que se trataron diversos temas, como fueron el catalán y su afán por 'Queta'. 'Queta' fue la boca que daba cuerda al catalán durante la campaña del 2005, y la intérprete de Sant Pere de Vilamajor no pudo evitar confesar su devoción por este personaje.

Úrsula Corberó sobre hacer proyectos en Cataluña: "Lo he intentado pero no ha salido"

"Había un anuncio increíble para fomentar que hablaras en catalán en el que salía un muñequito que decía: Habla sin vergüenza, habla con libertad. Y si te equivocas, vuelve a empezar", declaró Corberó mientras que trataba de imitar a 'Queta'. A su vez, el tema de realizar proyectos catalanes también contaron con algo de protagonismo durante este capítulo.

Tras haber intentando por activa y por pasiva formar parte de alguna producción procedente de Cataluña, expresó que fue una tarea imposible porque no había manera de que los trabajos salieran adelante. "Lo he intentado. Un par de cosas han estado a punto de salir, pero al final por una cuestión de fechas no se ha podido cuadrar", enfatizó. Después, Corberó ya procedió a tratar el tema de la lengua cooficial de Cataluña.

¿Sabes leer las horas del reloj en castellano?: "Hombre, por supuesto"

Durante la conversación, Carlos Peguer le preguntó a la actriz que si sabía leer, en castellano, las horas que marcan un reloj, y su respuesta fue muy clara: "Pues claro. Me estás preocupando eh..."; cabe destacar que 'la pija' aseguró que no sabía hacerlo. Posteriormente, la tertulia continúa con el tema del catalán pero se hila con los cálculos matemáticos.

"Cuando yo tengo una cuenta con mis amigas, 42 euros por ejemplo. Lo dividíamos entre tres personas y no preguntábamos: ¿Cuánto es eso?", manifestó 'la pija' mientras esperaba la respuesta de Corberó. "Cariño, yo soy de letras, yo soy artista. A mi no me hagas ese tipo de preguntas", contestó a la vez que arrojaba que el resultado de esa división no era un número exacto, sino que era decimal.

"No sé contar en castellano, ¿os lo podéis creer?"

Tras un pequeño tiempo reflexionando sobre el posible resultado de esta operación matemática (finalmente no es ningún número decimal, es 42), 'la quinqui' asegura que le da "vergüenza" no saber contestar a este tipo de cuestiones y Úrsula comienza a contar números en catalán. "Uy, perdón, yo aquí hablando en catalán". Tras esta pequeña confusión con el idioma (es algo muy habitual en ella por lo que cuenta ahora), anuncia algo a lo que, como mujer nacida en Cataluña, está muy acostumbrada.

"No sé contar en castellano, ¿os lo podéis creer?", asegura. Los dos presentadores se quedaron perplejos tras estas declaraciones y le dijeron que contara hasta el 10 en castellano. Tras unas risas, explicó que eso sí que sabe hacerlo pero que no es nada común en ella. "No, a ver. Digo que, cuando me pongo a contar para mí, no se hacerlo en castellano. Cuento en catalán", argumenta justo antes de que clip llegue a su fin.