Vanessa Escobar, dolida y apesadumbrada: "A nadie le interesa el homenaje de mi padre, no encuentro patrocinadores"

Vanessa Escobar acabó el año sin poder hacer realidad su gran sueño, organizar un homenaje a su padre, Manolo Escobar, en el décimo aniversario de su fallecimiento. Pero sigue empeñada en que el emotivo proyecto salga adelante y está en busca de patrocinadores que le permitan llevarlo a cabo.

"Con todo el dolor de mi corazón me estoy dando cuenta de que a nadie le interesa el homenaje a mi padre, no encuentro patrocinadores, y no tengo ni un euro para producirlo yo sola. Ojalá pudiera. Y eso que tenía un montón de artistas cerrados que iban a cantar desinteresadamente, desde Los del Río a Diana Navarro, Charo Reina, Francisco, Lorena Gómez, Marian Conde, Manu Tenorio, Javi Cantero, Soraya, Carlos Vargas, El Balilla, Blanca Paloma…"

Manolo Escobar Connie G. Santos La Razón

A ver si este año consigue sus propósitos.

Sí, porque me siento muy triste. Es una pena, porque se podría hacer un especial televisivo muy bueno. El presupuesto, contando con que los artistas canten gratis, no superaría los veinticinco mil euros. No sabes la cantidad de gente que me pregunta dónde se pueden comprar las entradas, y la decepción que se llevan al enterarse de la situación.

Pero espero que se pueda recuperar el proyecto.

Confío en que sí. Yo me comprometo a ocuparme de la parte de los artistas, pero necesito un productor que me apoye económicamente.

También está pendiente inaugurar un museo dedicado a Manolo en Benidorm…

En eso estamos. De momento, no encuentran un local idóneo.

Un problema añadido es lo mucho que le cuesta mantener el chalet de su padre en esa localidad.

Un dineral, más de seis mil euros al año, no me gustaría venderla, pero si las cosas siguen igual la pongo a la venta y me compro algo más pequeño y barato.