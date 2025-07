Victoria y Cristina Iglesias presumen de cuerpo y planes en su finca de Marbella

Los pasos de Julio Iglesias en verano son inciertos, pues todos quieres saber dónde anda y qué hace, aunque no siempre se logra obtener una respuesta. Sus movimientos son discretos y muy misteriosos y en ocasiones se da por seguro que disfruta de un emplazamiento, cuando al final se desvela que ni tan siquiera pasó por allí. Esto sucede mucho en Marbella, donde posee una espectacular finca y donde se le echa mucho de menos. Y es que hace un tiempo que no se deja ver por la Costa del Sol, emplazamiento exclusivo que siempre le sirvió de refugio estival.

Desde hace unos días, su mujer, Miranda Rijnsburger se ha instalado en la finca de Ojén. Siempre discreta, no ha querido hacer mucho ruido durante su estancia en la localidad malagueña. Aun así, no siempre se conforma con disfrutar de los placeres de la vida en el interior de la propiedad, pues también le gusta salir a pasear con sus hijos y sus perros por las inmediaciones, saciar su apetito en exclusivos restaurantes y, cómo no, quemar tarjeta de crédito en las tiendas más vip de Puerto Banús. Un plan al que no dudan en sumarse sus hijas, las gemelas Victoria y Cristina, que están ya en Marbella.

Mirando Rijnsburger, mujer de Julio Iglesias, en una imagen de archivo en Marbella Gtres

Las gemelas de Julio Iglesias, en la Costa del Sol

El cantante ha preferido no acompañar a su familia a su escapada al sur de España. Ha optado por quedarse en Miami y pasar unos días de asueto distintos, sin los suyos, dejando que ellos hagan sus propios planes. Él tiene en mente los preparativos de su nueva residencia en suelo patrio, concretamente en Gijón, tierra natal de su padre y donde se ha comprado una mansión. Aunque le echan de menos, sus hijos y su esposa están encantados en su privilegiado rincón de Andalucía, aprovechando el verano al máximo con muchos planes.

Desde hace unas semanas las hermanas Victoria y Cristina se han instalado en la finca ‘Las Cuatro Lunas’. Aquí llegan cada verano con la intención de desconectar de la rutina en un enclave privilegiado, a veces con su madre y otras veces solas con sus hermanos mayores. A sus 24 años cada vez reclaman más libertad, no solo para campar a sus anchas y cometer sus propios errores, sino también para dar más uso a las redes sociales, lo cual desaconsejan por completo sus padres.

Victoria Iglesias en su finca de Marbella Instagram

Son muy pocas las iniciativas que publican en sus perfiles, pues sus padres temen que esto dé pistas a amigos de lo ajeno a tenerlas como objetivo. También porque no les hace falta presumir en redes en calidad de influencers para que todos sepan de su privilegiada posición. Aun así, en ocasiones se permiten el lujo de desafiar el mandato familiar y compartir con el mundo lo afortunadas que son. Tanto Cristina como Victoria han subido contenido nuevo a sus perfiles públicos, aunque en la zona de historias que desaparecen trascurridas 24 horas.

Cristina Iglesias en su finca de Marbella Instagram

Así han mostrado cómo están sacando el mayor provecho a su estancia en Marbella tras regresar de su periplo por Roma y Londres. Es el caso de Victoria, que se muestra en bikini tostando su piel al sol recostada en una tumbona y con el Mar Mediterráneo de fondo. Hace que lee apaciblemente un libro, mientras uno de sus perros le roba espacio en la hamaca. Más discreta siempre, Cristina Iglesias ha compartido también una instantánea desde la finca marbellí de Julio Iglesias. En su caso comparte escena a modo de selfie con uno de sus caballos, una de las grandes pasiones de las gemelas. Planes tranquilos para las hermanas, al menos sí los que se han atrevido a mostrar a sus fans.