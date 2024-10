La viral actuación de Leticia Sabater en una residencia de ancianos de Zaragoza

El nombre de Leticia Sabater es sinónimo de fiesta, alegría y diversión. Es innegable que la artista, allá donde va, revoluciona a todos sus fans en cada uno de sus actuaciones y lo da todo encima del escenario. La televisiva se ha ganado el título de "show girl" y no es para menos. Sin complejos y con mucho humor, Leticia Sabater se ha ganado a toda la opinión pública y le avalan su más de millón de seguidores en Instagram y su extensa lista de bolos, de un lado a otro del país.

En esta última ocasión, la cantante ha vuelto a hacer viral, y no es por haber sacado un nuevo single. Leticia Sabater acudió a la residencia Los Ángeles del barrio de las Delicias de Zaragoza y su actuación ha dado mucho de qué hablar. La artista lo dio todo junto a los ancianos y los puso a todos a bailar, viviendo todos los asistentes una velada difícil de olvidar.

Tras el show y después de hacerse viral, Leticia Sabater se ha sincerado en "El Heraldo" de Aragón sobre su comentada -y aplaudida- actuación. "Para mí el concierto en la residencia fue precioso. La gente mayor son ángeles para mí. Todos me conocían. Hubo una señora que se emocionó mucho al verme y se puso a llorar. Hubo otra muy graciosa que me confundió con María Jesús, la de los Pajaritos. Me preguntó si seguía en Benidorm. Nos dimos un abrazo y se quedó encantada", ha declarado la artista. "Por un momento bailan, cantan y se olvidan de cualquier problema o dolor que puedan tener. Salieron a bailar todas encantadas. Me lo pasé muy bien. Y los cuidadores también estuvieron muy cariñosos y participativos", ha añadido.

Leticia Sabater, muy querida en Aragón

La cantante es muy querida en Aragón y este año vuelve a actuar en las Fiestas del Pilar en Zaragoza el próximo 12 de octubre en la sede de la Peña Las Migas en la calle José Echegaray 3 a las 22.30 horas. "Los aragoneses son el público más disfrutón que hay en el mundo (...) Viva Aragón y toda su gente porque la amo locamente y encima tengo la suerte de que algunos han venido a verme a un montón de conciertos", ha declarado Leticia Sabater ante los micrófonos de Conexión de Aragón esta semana.