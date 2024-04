La loca vida de Leticia Sabater: amores secretos, reinvención estética y mucha guasa

Leticia Sabater se ha reinventado ya tantas veces que incluso ella ha perdido un poco el norte, pero sigue en la cresta de la ola y el público no solo no se olvida de ella, sino que la sigue con especial cariño. Y eso que ha protagonizado un sinfín de polémicas y que sus canciones son virales más por la chanza que genera en redes sociales que por la calidad de sus letras. Quizá ahí radica parte de su éxito, el cual comenzó siendo presentadora de continuidad en La 2 de TVE, informando a los espectadores del programa que estaban a punto de ver. Su desparpajo le hizo despegar hasta convertirse incluso en chica Hermida, aunque de forma fugaz, para después convertirse en todo un icono de una generación con sus animados programas infantiles desde 1991. Así se hizo un hueco en los hogares patrios gracias a los más pequeños de la casa con espacios como ‘No te lo pierdas’, ‘Desayuna con alegría’, ‘Viva los compis’ o ‘Con mucha marcha’, donde incluso se atrevía con clases de gimnasia con picantes referencias.

Leticia Sabater Con mucha marcha

Cuando su etapa infantil llegó a su fin, Leticia Sabater se vio obligada a reinventarse de nuevo, encontrando en la provocación su nicho de mercado. Ya estaba en boca de muchos por su peculiar forma de seducir a la cámara, a lo que añadió ritmo y letras pegadizas, cargadas de referencias sexuales y mucho humor. Y es que uno de sus encantos es su capacidad de reírse de sí misma y, sobre todo, permanecer impermeable a las críticas del público. Ha sabido hacer del escándalo un negocio y sacar rentabilidad a los insultos que, en definitiva, no podría esquivar. Así surgieron éxitos musicales que han sonado hasta la saciedad en las pistas de baile y, sobre todo, en las redes sociales, con títulos tan sugerentes como ‘La Salchipapa’, ‘Toma pepinazo’, ’18 centímetros papi’ o ‘Barbacoa al punto G’. Todos éxitos virales. También rivalizó con Mariah Carey para robarle el pódium de reina de las navidades con villancicos igual de subidos de tono y cargados de humor verde, como pueden ser ‘Trínchame el pavo’, ‘Papa Noel lléname el tanque’ o ‘Papa Noel, you’re the only one’. Mucha gracia, aunque poca elegancia.

Además, se ha reinventado como concursante de realities, teniendo la gran suerte de contar con el respaldo del público, como así sucedió en su última aventura en ‘La casa fuerte’, donde ganó junto a Yola Berrocal. Probó suerte en ‘La selva de los famosos’ y también en su versión como ‘Supervivientes’, además de pasar por ‘Esta cocina es un infierno’, ‘Acorralados’ o ‘Expedición imposible’. También ha sido reclamo de muchos programas de televisión para conceder entrevistas, siendo icono del ‘Deluxe’ en la última franja del programa, dado que sus picantes declaraciones no eran aptas para todos los públicos.

Amores y otras polémicas de Leticia Sabater

Leticia Sabater es una mujer todoterreno y parece que no hay nada que pueda frenarla. Pero quizá su talón de Aquiles sea el amor. Ha vivido intensas historias de amor, pero quizá la que más le marcó fue aquella que tuvo con Roberto Corbo, más conocido como Bobby, y al que ella reconoce como “el amor de mi vida”. Prestamista del mundo de la noche no terminó bien parado. No solo como su pareja, pues no lograron perdurar en el tiempo como novios, pero sí como amigos. No obstante, Bobby desapareció en 2009 sin dejar rastro y en extrañas circunstancias, lo que ha dado mucho que hablar los últimos años. En 2014 se le declaró muerto tras una investigación policial, después de que un testigo anónimo asegurase que había sido enterrado en un pinar de Coslada, Madrid. Un mazazo para ella, que aún le recuerda como “el hombre al que más he querido en mi vida. Aún lo pienso y se me pone el corazón en un puño”.

Leticia Sabater y Roberto Corbo Gtres

No todos los amores de la polifacética artista son conocidos. Pero, es más, otros han sido denominados por ella como “los hombres más importantes de España”, aunque se ha resistido a decir sus nombres, acrecentando la leyenda y dejando pie a la especulación y las cábalas. Muchos han creído que eran fábulas de ella, pero hay otros que han confirmado que su silencio vale oro, como ya hizo Kiko Matamoros en ‘Sálvame’ al asegurar que “Leticia Sabater siempre ha estado muy vinculada a hombres con poder. Era la debilidad de más de un hombre que llegó a poner un talón encima de la mesa para estar con ella”. Además, se habla sin poner nombre de un conocidísimo humorista patrio, perteneciente a un dúo televisivo, que no escondía su romance, aunque éste no llegó a dar el salto a los titulares.

Operaciones estéticas por doquier

Pero si Leticia Sabater ha sabido reinventarse profesionalmente, no menos importante ha sido la forma en la que ha moldeado su físico hasta ser prácticamente irreconocible. A sus 57 años, está muy orgullosa del resultado de sus innumerables pasos por quirófano, aunque mantiene que es solo un gusto, nunca una adicción. Se ha gastado miles de euros en remodelar su apariencia, aunque también se ha ahorrado otros tantos con acuerdos publicitarios con clínicas. La primera vez que confió en las manos de un cirujano fue para aumentar su pecho, aunque no le gustó el resultado y tuvo que volver a quirófano para quedar conforme.

Leticia Sabater presume de cuerpo Mediaset

Pero hay muchas más y algunas incluso han sido tan mediáticas como polémicas. Sin duda, la que más ruido hizo fue la reconstrucción de himen a la que se sometió en 2015 en Miami. Mediante la vaginoplastia logró recuperar la virginidad perdida y experimentar lo que se siente al ser desflorada de nuevo, de lo cual presumió en una entrevista a ‘Vanitatis’: “Ahora soy diferente, me siento a estrenar”. Por cierto, dio pistas sobre quién fue el primero en probar sus encantos, asegurando que fue “el ex de la mujer de un colaborador de ‘Sálvame’”. Más allá de sus partes íntimas, una de las características físicas más reconocibles de Leticia Sabater era su estrabismo, el cual atajó en 2017. Eso sí, al igual que le pasó con el pecho, tuvo que realizar varias intervenciones hasta conseguir el resultado esperado. También ha estrenado abdominales de acero en 2019 mediante la técnica de Lipo Vaser, aunque lo cierto es que también podía presumir gracias a una operación de seis horas de bíceps, muslos y glúteos dignos de gimnasio, aunque con el mínimo esfuerzo. Después llegó la blefaroplastia para reducir los párpados caídos o el lifting de cuello y barbilla, además de decenas de tratamientos estéticos no invasivos que le han ayudado a verse guapa en el espejo.