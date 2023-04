Isabel y Alfonso, unidos por el ácido y el bótox

Alfonso Díez e Isabel Preysler. Si me dicen que tengo que escribir de estos dos personajes juntos, no me lo hubiera creído. Mucho papel y mucha tinta se ha gastado especulando de sus vidas, obras y milagros, para bien y para mal. Yo creo que tienen muchas cosas en común, ambos son de origen humilde y han llegado a codearse con «celebrities», nobles, aristócratas e incluso con la realeza, moviéndose entre ellos como peces en el agua, vamos, como en el guion de una película americana. Los dos han sido perseguidos por la prensa, bueno en este punto Isabel se lleva el gato al agua, que ha vivido muchos pero que muchos años con la prensa en la puerta de su casa día y noche, día tras día; Alfonso no ha sufrido ese brutal acoso. Y, a pesar de ello, los dos han conseguido ser discretos, sumamente educados y elegantes, sí, muy elegantes.

Pero en este artículo lo que se valora son sus cambios estéticos. Empecemos por la reina de corazones, como muy acertadamente la han apodado. Llegó a España con veinte añitos y ahora cuenta con 72. Durante toda su vida ha cuidado muchísimo su imagen y su salud con dieta, ejercicio, tratamientos estéticos y el bisturí, que ella misma lo ha confesado. Y me consta que durante mucho tiempo se pinchaba cada semana con el doctor Chams.

Cayetana de Alba, en su tercera boda, con Alfonso Díez Efe Efe

Hablo con expertos para valorar, aunque siempre me dicen lo mismo, qué difícil es en base a una fotografía de la prensa. El doctor Ramón López Saucedo, cirujano plástico, estético y reparador de Clínica Menorca, precisamente especialista en el arte de la rinoplastia, una de las cirugías más complicadas, me cuenta que Isabel es una persona que ha sabido mantener su belleza por mucho tiempo. En cuanto a su nariz se la ha tocado muchas veces , demasiadas veces llegando a peligrar su tabique nasal . Isabel tenía una nariz muy mona cuando llegó a España aunque ella misma declaró a la revista «¡Hola!» en 1982 que se operó la nariz para mejorar su funcionalidad y ya de paso estéticamente, por el doctor Villar Sancho, que es un magnífico cirujano. Me atrevería a decir que se ha hecho blefaroplastia para redondear sus ojos y quitarles el origen asiático rasgado y además se ha hecho varios «liftings» faciales y de ahí su gran frente. Siempre ha estado muy bien retocada hasta ahora.

Volúmenes faciales

Para mantener a su edad la proporción y los volúmenes faciales, con las arrugas a raya, se ha puesto toxina botulínica en el tercio superior, ácido hialurónico reticulado en el tercio medio para dar volumen a los pómulos, relleno con ácido hialurónico en labios que pierden grosor con los años y para cuidar la piel, a su edad, ya hay que echar mano de inductores de colágeno como Radiesse, Sculptra o Ultracol. También lleva hilos tensores que además se le notan en alguna fotografía.

En cuanto a Alfonso Díez, sí que se aprecian dos cirugías, una blefaroplastia superior e inferior para eliminar bolsas debajo de los ojos y piel sobrante del párpado y una rinoplastia. Alfonso tenía una nariz muy grande con una joroba importante, muy larga, con la punta muy abajo y el ángulo nasolabial muy agudo y ahora han desaparecido esos rasgos antiestéticos y es mucho más armoniosa tanto en anchura, como en altura del dorso como en la longitud y proyección de la punta.

En cuanto a los tratamientos estéticos la doctora Soria me dice que bótox seguro, tratamiento con láser para eliminar manchas y darle luz y bioplastia para recuperar los volúmenes y ángulos de la juventud. A mi personalmente me gustaba más con la nariz más grande y creo que se le ha ido la mano con tanto retoque, además como se ha hecho varias sesiones de láser no puede tomar el sol y para mi gusto luce un color de muy piel que puede resultar insano.