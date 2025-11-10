El lado más personal de Andy Morales: sus inicios, su etapa en Andy y Lucas y más

Ha sido una de las separaciones más impactantes en nuestro país, y lo curioso es que no había una relación romántica de por medio. Tras más de dos décadas subiéndose juntos a los escenarios, Andy y Lucas decidían tomar caminos distintos debido a los problemas de salud de este último.

En el caso de Andy, cuyo nombre real es Andrés Morales, los escenarios le siguen llamando con más fuerza que nunca. Prueba de ello es el inicio de su propia carrera en solitario, el cual se dará en primicia esta noche en 'El Hormiguero', cuando el gaditano presente en directo su primer single, 'Marioneta'.

Mientras va quedando menos para la espera, hemos querido averiguar un poco más acerca de la mitad de uno de los dúos más influyentes de la historia de la música en España. Por lo tanto, recopilamos en este artículo los datos más relevantes de la vida personal de Andy Morales.

Infancia y raíces

Criado en el seno de una familia humilde, Andy encontró en sus abuelos un apoyo esencial durante su infancia. "A mí me han criado mis abuelos. Mi padre estaba siempre trabajando. Cuando no estaba con mis abuelos, estaba con mi madre", explicó en una entrevista con Carlos Sobera. Esa figura de cuidado marcó profundamente su carácter y su manera de ver la vida.

El cantante gaditano también reveló que desde joven asumió responsabilidades dentro del hogar. "Yo siempre he sido el cabeza de familia en mi casa. No es que se lo eche en cara, pero mis hermanos sí es verdad que discutían con él. Yo al ser el mayor nunca...", contó. Además, la pérdida de su abuelo Andrés, maquinista de Renfe y figura clave en su vida, le dejó una huella imborrable.

Amor y familia

A los 24 años, Andy se convirtió en padre por primera vez, aunque ha preferido mantener en la intimidad la identidad de la madre de su hija Claudia, que hoy tiene 18 años. Años más tarde, el destino le hizo reencontrarse con Trini Bueno, una antigua compañera de instituto que regresó a Cádiz tras vivir en Barcelona. En 2012 comenzaron una relación que pronto se consolidó.

Sin embargo, apenas un año después, la pareja atravesó un duro golpe cuando Trini sufrió un grave accidente de tráfico que puso su vida en riesgo. Tras once cirugías, su recuperación fortaleció aún más su unión. En 2018, Andy y Trini se casaron en la iglesia de Nuestra Señora de la Palma, en Cádiz, poco después del nacimiento de su hijo Andrés. No obstante, tiempo después decidieron separarse, y el artista reconoció en 2023 que mantenía una relación con otra mujer, Clara.