Estos son los mediáticos padrinos de bautizo del hijo de Omar Montes

Dos grandes personajes del panorama mediático serán los padrinos de bautizo de Ismael, el hijo recién nacido de Omar Montes. El cantante ha elegido a sus íntimos amigos, Ilia Topuria y Rosalía, para que desempeñen un papel tan importante en su vida personal.

En un mensaje subido a sus redes sociales, el cantante asegura que "no puedo estar más contento de que la Rosi y el Ilia vayan a ser la madrina y el padrino de mi hijo Ismael. Son mis ídolos".

Desde que se conocieron, Omar y los dos nombrados son uña y carne, mantienen una relación extraordinaria y se demuestran un gran cariño con los mensajes que se envían por Instagram.

Además, Montes, antes de dedicarse al mundo de la música, era boxeador, lo que le une aún más al campeonísimo Ilia, todo un fenómeno del mundo de la lucha en los cuadriláteros.

En el caso de Rosalía, a su estrecha relación personal se une la pasión de ambos por la música.

Un rumor, no confirmado, deja entrever que la pareja de artistas estaría cavilando componer una canción para hacer un dueto. Sería una colaboración excepcional entre dos de los mayores ídolos musicales de la juventud española.

En lo que se refiere al pequeño Ismael, segundo hijo de Omar, nació a finales de octubre, fruto de su unión con la tiktoker Lola Romero.

Detrás del nombre de Ismael hay mucho más que una simple elección. Procede del hebreo y significa "Dios escucha", una frase breve, pero llena de fuerza. En la tradición bíblica, Ismael fue el primer hijo de Abraham y Agar, y se le reconoce como profeta y antepasado de los pueblos árabes. También en el Islam ocupa un lugar importante: se dice que ayudó a su padre a levantar la Kaaba, en La Meca, y que ambos descansan allí.