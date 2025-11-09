Irene Rosales, decepcionada por la entrevista de Kiko Rivera en televisión

Kiko Rivera no defraudó en su reaparición televisiva el viernes 7 de noviembre. Después de tres años de ausencia, concedió una entrevista al programa ¡De Viernes! En ella habló sin filtros sobre su reciente separación de Irene Rosales y admitió haber sido infiel en más de una ocasión. Dijo no sentirse orgulloso, pero justificó que fue perdonado en su momento.

Kiko Rivera De viernes

Era una entrevista muy esperada en la que desmintió rumores y aclaró algunos aspectos de su vida, como el motivo de la ruptura. La relación, según contó, se fue desgastando y este deterioro provocó que acabasen siendo más amigos que amantes. También describió su dolor por la ausencia de su madre, Isabel Pantoja, y de su hermana Isa Pi, una situación que sigue causándole mucha tristeza y decepción.

Explicó que su alejamiento de los medios fue para centrarse en sí mismo, recuperarse y afrontar su situación personal, apoyándose en la terapia psicológica que considera fundamental para su cambio y madurez. Después de los golpes personales, ahora se siente en un momento de renovación personal y optimismo.

La reacción de Irene

Ahora ha sido su exmujer quien ha reaparecido y no ha podido disimular sentirse molesta por las declaraciones televisivas de Kiko. En su exposición, este reconoció que en los últimos meses la presencia de Irene le llegaba a molestar y puso en duda los tiempos en los que ella había conocido a Guillermo, su nueva pareja ya que dejó entrever que esa historia había comenzado antes de su separación.

Con el rostro serio, la colaboradora de televisión se dejaba ver unas horas después de la emisión del programa ante las cámaras de Europa Press y reaccionaba a la entrevista de Kiko asegurando que "no tengo que aclarar nada de eso porque Guillermo no ha hablado nada de su vida privada, por lo tanto, nadie tiene que hablar de la vida privada de Guillermo".

Además, dejaba claro que su actual pareja no va a hablar públicamente porque no quiere pertenecer a este mundo: "No va a decir nada, él no quiere entrar en nada de esto".