Las peores horas de Victoria Federica tras la grave cornada de Gonzalo Caballero

Sin duda, ayer no fue el mejor sábado para Victoria Federica. La hija de Elena de Borbón y Jaime de Marichalar tuvo que presenciar en directo como su amigo, el torero Gonzalo Caballero sufría una cornada en Las Ventas. Caballero entró a matar al primer toro de la tarde cuando recibió una cornada en la ingle izquierda que despertó la preocupación de todos los presentes y en especial de Vcitoria Federica, que se encontraba entre el público en la andanada 9.

Caballero fue trasladado inmediatamente a la enfermería para ser operado de urgencia y donde la propia Victoria Federica bajó rápidamente para ver cómo se encontraba. Sin duda, un momento de lo más angustioso para la sobrina de Felipe VI. Por el momento, el Hospital San Francisco de Asís, donde se encuentra ingresado, ha emitido un parte en el que aseguran que el pronóstico es grave y que se encuentra ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos con respiración asistida y sedado tras ser operado por segunda vez. En esta segunda operación, que ha durado más de tres horas, se le han revisado todas las trayectorias afectadas para reconstruirle las capas de los vasos sanguíneos. A los médicos les preocupa sobre todo las contusiones en el nervio ciático y el riñón, que podría también estar afectado. Por el momento, Victoria Federica no ha ido a verle.

Aunque ninguno de los dos ha confirmado que exista una relación sentimental, la pareja no se separa desde que se conocieron gracias a Froilán, el hermano de ella. Congeniaron a la perfección desde el primer momento y es que comparten su gran pasión: la tauromaquia. No fue hasta mayo de 2018 cuando hicieron saltar las alarmas al dejarse ver muy cariñosos en la final de una competición de tenis donde no se soltaron de la mano.