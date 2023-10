Mayra Gómez Kemp y el nuevo 'Un, dos, tres': "No tenían nada previsto y decidí marcharme decepcionada"

Cuando le llamaron para que participara en el regreso del 'Un, dos, tres', a Mayra Gómez Kemp le vinieron a la mente multitud de buenos recuerdos sobre los seis años en los que presentó el concurso. Pero la realidad le empuja a asegurar que “me ha decepcionado”.



Pregunta: ¿Qué ocurrió para que se sienta así?



Respuesta: Yo fui porque me lo pidió Alejandro, el hijo de Chicho Ibáñez Serrador, que es el director del nuevo concurso. Pero al llegar al plató me encontré con una situación que no esperaba. Me dejaron en un rincón pasando frío, pedí un café caliente y me lo trajeron también frío, nadie me dijo lo que tenía que hacer. No tenían nada previsto. Y decidí marcharme. Me dio mucha pena, porque tú sabes perfectamente el enorme cariño que le tengo al programa. Pero, muy mal todo, una mala experiencia.

Mayra Gómez Kent Antena 3



P: Por lo menos se reencontró con antiguas compañeras como las hermanas Hurtado.



R: Eso fue lo mejor, un reencuentro muy emotivo con ellas y otras personas que formaron parte del equipo del pasado. Pero así no se puede volver, no había un guion coherente, estuve allí tres horas y nadie me indicó mi cometido. Me extrañaría que se graben más entregas. Se notó la ausencia de Chicho Ibañez Serrador, su sombra es muy alargada. El no dejaba que ni un solo detalle se le fuera de las manos. Era demasiado perfeccionista. El otro día me sentí muy decepcionada. Tengo setenta y cinco años y no gozo de salud para estos trotes.



El concurso regresó en la plataforma Twitch, presentado por el streamer The Grefg, y en los primeros días alcanzó el millón de visualizaciones. Y en el directo se contabilizaron casi cien mil espectadores.