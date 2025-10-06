Los padres de Mario Biondo irán al Constitucional con los indicios de que fue asesinado

Los padres de Mario Biondo no cejan en su empeño de que la Justicia investigue si su hijo fue asesinado, después de que la Audiencia Provincial de Madrid haya admitido que existen muestras de que no se suicidó.

Los progenitores, a través de sus abogados, del despacho Vosseler, llevarán ante el Tribunal Constitucional en un recurso de amparo la muerte del cámara italiano para reclamar que se reabra el caso.

Paralelamente, interpondrán una reclamación de responsabilidad patrimonial contra la Administración de Justicia española para que sean indemnizados por los daños y perjuicios que entienden que se les han generado.

Principalmente, consideran que el Estado les debe compensar económicamente ante la "evidente y reconocida mala praxis en la investigación, autopsia y decisión final de cerrar el caso con un auto de sobreseimiento libre que impedía practicar nuevas pruebas".

Dan este nuevo paso tras trascender este lunes, doce años después de la muerte de Biondo, que la Audiencia de Madrid rechaza el recurso de apelación en la que la familia pedía recuperar la investigación judicial en torno a las circunstancias de su fallecimiento, al entender que es una "cosa juzgada".

Pero los magistrados madrileños apuntaron también a que "parece desprenderse indicios de que la muerte" del que fuera marido de la presentadora Raquel Sánchez Silva "no fue suicida".

En el caso de que la Corte de Garantías desestima, de nuevo, volver sobre la indagación judicial del "caso Mario Biondo", adelantan ya que acudirán ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).