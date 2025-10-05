Fallece Guillermo Fernández Vara: su mujer, dos hijos y mucho aprecio por la vida

No hace mucho, Guillermo Fernández Vara,fallecido hoy a los 66 años, se mostraba satisfecho. El cáncer no le daba tregua, pero le permitió en estos últimos años "vivir otra vida": apreciar el presente, empequeñecer los problemas y valorar lo realmente importante. Entre lo importante, citaba el abrazo de sus dos hijos y el de su mujer, María Luisa Martínez. En diciembre de 2023, al expresidente de la Junta de Extremadura le diagnosticaron un tumor en el estómago que cambió muchas rutinas. Lo anunció con serenidad y sin perder la esperanza de curarse.

Apuró el tiempo a pesar del avance de la enfermedad y hace solo tres semanas asistía al enlace de su hijo Guillermo con María García Balanzategui en Mérida, ciudad de la novia. En ningún momento renunció a sus compromisos políticos ni a su familia, consciente de que la recuperación sería lenta e intermitente, que habría recaídas, pero se apoya en su gente. "Paso mucho tiempo tumbado, sobre todo los días siguientes al tratamiento … pienso mucho en la soledad del corredor de fondo", declaró.

Nació en Olivenza (Badajoz), el 6 de octubre de 1958, en una familia con fuerte tradición jurídica. Su padre era magistrado del Tribunal Supremo de España y su abuelo materno fue fiscal general del Estado durante la Segunda República. Se educó en el colegio de los jesuitas de Villafranca de los Barros, en la provincia de Badajoz. En 1983, se licenció en Medicina y Cirugía por la Universidad de Córdoba y aprobó con el número uno en las oposiciones de forense. Inició su carrera política en los años noventa como consejero de Bienestar Social, y más tarde de Sanidad y Consumo, en los gobiernos de Juan Carlos Rodríguez Ibarra. Tras la retirada de este en 2007, asumió el liderazgo del PSOE extremeño y la presidencia de la Junta con el propósito de mejorar los servicios públicos, la cohesión territorial y la modernización institucional.

El diagnóstico de cáncer

Las molestias que le llevaron a hacerse pruebas, primero diagnosticadas como una úlcera, le revelaron que se trataba de algo severo. En febrero de 2024 fue intervenido quirúrgicamente en el Hospital Universitario de Badajoz. En marzo de ese mismo año reapareció públicamente en Mérida en la apertura del Congreso del que salió como nuevo líder Miguel Ángel Gallardo, presidente de la Diputación provincial de Badajoz.

Ante un auditorio en la institución ferial en el que estaba presente su esposa, el político extremeño mostraba animado y en buen estado de salud. Con gorra y vistiendo la guerrera azul que solía reservar para los mítines, advirtió: "No quiero homenajes, calles, plazas, premios, medallas; no me propongáis para nada, mi mejor homenaje es mi foto en la casa de los extremeños que vi por primera vez en Santiago de Alcántara, de allí salí aquel día convencido que cualquier cosa que hiciera en la vida merecería la pena".

En esta etapa marcada por la enfermedad destacó en todo momento el sostén importante de su familia, especialmente su mujer, a quien agradece la serenidad que le dio "a la hora de tomar las decisiones", y a sus hijos por "la compañía de todo este tiempo".

Tras la noticia de su fallecimiento, las redes sociales se han inundado de mensajes de condolencias. Entres ellas, el del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo: "Lamento mucho el fallecimiento de Guillermo Fernández Vara. Coincidimos años gestionando la sanidad pública y como presidentes autonómicos. Mi sincero respeto, y mi más sentido pésame a sus familiares y amigos. Descanse en paz", ha escrito en Twitter.

También el socialismo llora hoy a Fernández Vara, "un hombre bueno" y un "socialista ejemplar".