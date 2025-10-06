Antonia San Juan, un mes después de su diagnóstico de cáncer: "He tenido miedo"

Antonia San Juan se encuentra en pleno tratamiento de quimioterapia después de haber sido diagnosticada de cáncer. Fue a principios del mes de septiembre cuando la actriz anunciaba que padecía esta enfermedad y que se retiraba de los escenarios para centrarse en su recuperación.

"Hago este vídeo porque llevo más de un año con problemas de garganta y siempre he tenido faringitis crónica. Este año he suspendido funciones por esa causa, hasta que el otro día fui al médico de familia y me dijo que veía un problema en las cuerdas vocales. Me han hecho pruebas, un TAC, me han hecho de todo. Me hicieron una biopsia y ya me han dado el medio diagnóstico: tengo cáncer", comenzaba diciendo en el vídeo que publicó en Instagram. "Confío plenamente en la ciencia y ahora lo que me toca es seguir el tratamiento que me pongan. Ahora mismo me alejaré un poco de mis escenarios, que es lo que más me gusta", finalizaba la actriz.

Un mes del diagnóstico

La actriz ha reaparecido en redes un mes después de su diagnostico con una profunda reflexión. A lo largo de estas semanas, Antonia San Juan ha utilizado sus redes para visibilizar el cáncer y rompes con los tabúes que todavía existen en torno a esta enfermedad, compartiendo con todos sus seguidores cómo están siendo sus primeros días de tratamiento, con total naturalidad y sin complejos. Esta forma de vivir su enfermedad ha provocado que algunos la acusen de vender su enfermedad y la intérprete no ha dudado en salir a defenderse.

"Hoy alguien me escribió que le parecía, que algo tan sagrado como la salud, yo la vendiera. Nunca he vendido nada...Por supuesto, no le respondí; solo bloqueo y nada más. Me quedo con la gente que entiende que es un acto solidario para acompañar, en el camino de la enfermedad...", comienza diciendo en redes. "Ayer hizo un mes del diagnóstico. Todo este tiempo he estado en una especie de niebla mental e intentando adaptar y adaptarme a las nuevas circunstancias. He tenido miedo a perder el deseo. Hoy eché de menos, los camerinos, las tablas negras y rayadas de palabras, la excitación y el respeto, de salir al escenario para entrar en comunión con el público. Hoy he sabido, además por otras cuestiones más personales, que voy a seguir... El teatro, mi teatro, mi amor, mi vida, mi lugar", finaliza en el escrito.

Se defiende de las críticas

Horas más tarde, Antonia San Juan ha reaparecido de nuevo en redes con un vídeo en el que se sincera con todos sus seguidores sobre cómo afronta la enfermedad. "Estos vídeos, cuando me diagnostican el cáncer, pues los decido hacer sencillamente porque siempre la palabra cáncer está como tabú, con gente que ni siquiera la puede pronunciar", comienza diciendo en la publicación.

"Mi madre es la primera que no podía escuchar esa palabra, en mi familia se decía siempre tiene una cosa mala. Yo sencillamente decidí hacerlo porque no me apetecía ocultar la enfermedad ni el desaparecer de los teatros sin dar explicaciones", ha finalizado la actriz.