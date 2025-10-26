Pillamos a Irene Rosales en la cita con su nuevo novio que no tuvo con Kiko Rivera

Aprovechando cada rato libre, Irene Rosales y Guillermo han vuelto a dejarse ver juntos frente a las cámaras. Este fin de semana lo han dedicado a reforzar su relación, pero lejos de una cita romántica a solas, prefirieron pasar el día en un parque infantil acompañados de varios amigos.

Aunque no se trate de planes íntimos, como una cena o una escapada, la pareja está disfrutando al máximo de su historia de amor en compañía de su entorno más cercano, que parece encantado con esta nueva etapa. En cualquier caso, quien se muestra más radiante que nunca es Irene.

La influencer apenas solía hacer planes sociales con Kiko ni era habitual verla en parques con sus hijas y los hijos de sus amigos, pero con Guillermo todo parece fluir con naturalidad.

Irene está viviendo uno de los periodos más felices de su vida. Pese a las dificultades que conlleva cualquier separación, todo indica que esa etapa quedó atrás y que ahora está centrada en saborear su nueva ilusión y en disfrutar de una vida social mucho más activa durante los fines de semana.

Irene Rosales, nueva cita en el parque con Guillermo y demás amigos Europa Press

Después de su encuentro en el parque, Irene comentó que esos momentos con Guillermo son “lo que realmente importa” y prefirió no pronunciarse sobre la posible canción de amor que Kiko Rivera estaría preparando ni sobre si él también ha vuelto a ilusionarse.

La sevillana explicó que las risas que compartió con Guillermo en redes sociales fueron simplemente “por pasarlo bien” y aseguró que “todo va bien”. A la vista está: su rostro refleja una felicidad que confirma lo bien que le está sentando esta nueva etapa sentimental.