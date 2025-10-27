La verdad sobre la relación de Irene Rosales y Guillermo: "Ha roto el pacto que le hizo a Kiko Rivera"

Cuando, hace cinco años, Guillermo, dueño de una empresa de césped artificial, entró en la casa de Irene Rosales y Kiko Rivera para realizar un trabajo, no podía imaginar que con el paso del tiempo acabaría convirtiéndose en el nuevo amor de la nuera de Isabel Pantoja.

Hoy, Guillermo e Irene pasean su amor sin ocultarse. Desde su entorno aseguran que “este hombre le ha devuelto a ella la ilusión de vivir, porque al lado de Kiko era completamente infeliz. Ha aguantado demasiado hasta que encontró en Guillermo una vía de escape. Los que conocemos bien cómo fueron sus últimos años de convivencia con su marido sabíamos que ese matrimonio estaba roto desde hacía mucho tiempo; lo único que les unía eran sus dos hijas”.

Estamos ante una mujer que se siente liberada, que ha dejado atrás su “mordaza” y que ahora dirige su vida por el camino que realmente desea. Guillermo fue su paño de lágrimas, un buen amigo que dio un paso más al convertirse en confidente y, finalmente, ha acabado ocupando el lugar que Kiko dejó vacío en el corazón de Irene.

Irene Rosales, nueva cita en el parque con Guillermo y demás amigos Europa Press

Pablo, un vecino de Castilleja de la Cuesta -la localidad sevillana donde residen, de momento, por separado, los nuevos novios-, comenta que “esta pareja lleva viéndose desde antes de que se hiciera pública la ruptura del matrimonio con Kiko. Es posible que Irene, al darse cuenta de que sus sentimientos hacia Guillermo crecían, tomara la decisión de separarse. Yo les he visto aquí cerca y se notaba entre ellos una gran complicidad. Kiko no ha sabido cuidar su matrimonio y ha ocurrido lo que tenía que ocurrir”.

Pero, ¿quién es Guillermo? Uno de sus amigos, J. A., lo describe como una buena persona: está separado, es padre de un hijo y tiene mucho éxito con las mujeres porque es simpático, atractivo y con mucho encanto. Tras la ruptura de su matrimonio salió con varias chicas; de hecho, poco antes de empezar su relación sentimental con Irene se veía con otras dos mujeres. Pero ahora está muy centrado en ella. “Le vemos muy feliz y con muchas ganas de afianzar este vínculo. Los dos comparten su afición por el deporte, se machacan en el gimnasio varias veces por semana. Llevan una vida muy sana, cuidan su alimentación y no cometen excesos”.

A Irene le brillan los ojos; se le nota la felicidad que la invade. En las últimas semanas la hemos visto viajar con Guillermo a Sanlúcar de Barrameda y a Madrid. En la capital de España pernoctaron en el mismo hotel y fueron vistos saliendo por la mañana rumbo al AVE hacia Sevilla. Abandonaron la estación por separado para reencontrarse poco después. Ese día se despidieron con un cándido beso en la mejilla, pero días antes los habían pillado dándose un beso apasionado. Por lo que se ve, la relación va muy en serio, y el “donjuán” parece haber encontrado a su doña Inés.

Guillermo, encantado con su protagonismo mediático y con la exclusiva de Irene Rosales confirmando su relación Europa Press

Guillermo ya conoce a la familia de su novia, y cuentan que la acogida fue excelente. Incluso aseguran que también ha coincidido con las hijas de Irene. Sus amigos lo consideran un buen padre, y ya planea futuros encuentros con su hijo y las dos niñas.

Por otro lado, una persona cercana a Kiko Rivera revela que el DJ “está muy enfadado con Irene; no entiende que se haya enrollado tan pronto con un hombre, no se lo esperaba. Y menos que se esté paseando con él a la vista de todo el mundo cuando apenas han pasado unas semanas desde el anuncio de su ruptura matrimonial. De todas formas, él sospechaba que podría existir un amigo especial en la vida de su esposa, pero ni se imaginaba que esa relación fuera a desembocar tan rápido en un noviazgo. Mire, ni Kiko es tan malo ni Irene tan buena. Ella ha roto el pacto que hizo con su marido de no exponerse públicamente tan pronto”.

Aun así, en una exclusiva publicada el pasado miércoles en la revista Semana, Irene asegura que “nunca he sido infiel a Kiko, y ya le he dado las explicaciones necesarias. Mi matrimonio se ha roto porque he sido más madre que esposa. El peor momento de mi matrimonio fue cuando murió mi madre y mi marido empezó a tener problemas con la suya. Ahora estoy feliz, me encuentro muy bien y no me voy a negar a admitirlo. Guillermo y yo nos estamos conociendo…”.