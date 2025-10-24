El plan de Kiko Rivera tras confirmarse la relación de Irene Rosales y Guillermo: "Mi prioridad absoluta"

Fue a finales de agosto de este año cuando Kiko Rivera e Irene Rosales confirmaban su separación. Después de 10 años de relación y dos hijas en común, el matrimonio tomaba caminos separados. Dos meses después, la televisiva ha recuperado la ilusión en el amor al lado de Guillermo, un empresario sevillano con el que ha comenzado una incipiente relación.

Esta semana, Irene Rosales concedía una de sus entrevistas más esperadas en la revista "Semana" hablando de su actual situación sentimental. En ella, a corazón abierto, explicaba con todo lujo de detalles la verdad de su relación. "Guillermo y yo solo somos dos personas adultas y sin compromisos que se están conociendo", declara la andaluza en el anterior medio citado, asegurando que no ha sido infiel a Kiko Rivera. "Mi matrimonio se ha roto porque he sido más madre que esposa".

Además, desvelaba que a Kiko Rivera ha dado "las explicaciones que creía necesarias" sobre su incipiente relación con Guillermo.

El plan de Kiko Rivera

Tras la exclusiva de Irene Rosales, el hijo de Isabel Pantoja ha reaparecido en redes con una significativa fotografía. En ella, aparecen sus dos hijas de espaldas viendo la televisión en casa. "Mi prioridad absoluta. Sin más", escribía en el story.

Kiko Rivera e Irene Rosales en una imagen de archivo Gtres

Tanto Kiko como Irene explicaron que sus retoños serían siempre su prioridad, a pesar de tomar caminos separados. "Ellas son la mayor prueba del amor que hubo, y seguirán siendo el motor que nos una de por vida. Seremos padres siempre, y ese lazo no se rompe con una separación", declaraba el DJ en el comunicado que emitió en redes confirmando su separación con Rosales.

La mudanza de Guillermo

Según publicó "Lecturas", la nueva ilusión de Irene Rosales se muda cerca del domicilio familiar de la ex de Kiko Rivera. Tras conocerse este nuevo movimiento del empresario, la andaluza aseguró a las cámaras que "son casualidades, casualidades, de verdad". Aún así, reconoció con una sonrisa que espera Guillermo "no quiera tenerme lejos".