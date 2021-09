Amilibia: Gracias, oh señor, por vacunarme sin preguntarme nada

Gente

Perdón por el retraso, pero he estado meditando en la mesa de diálogo que celebro cada semana conmigo mismo. Dijo Él en la tele que ha vacunado a todo el mundo sin preguntar origen, creencias o a quién votaban, o sea, no como Maduro, que primero vacunó a sus fieles, ni como Kim Jong-un, al que no le hace falta preguntar nada porque lo votan el 102 por ciento de los habitantes de su Corea, ni tan siquiera como Putin, que como buen espía cibernético sabe de antemano las preferencias políticas de cada ruso, incluso de cada catalán.

Es verdad, por una vez, lo que dice Él. En el centro de salud en el que me vacuné, la enfermera me pinchó sin decir ni mu, tanto en la primera dosis como en la segunda. No me preguntaron si soy de cola-cao o nesquik, si del Atleti de Bilbao o del Real Madrid, si me gusta la tortilla de patata con cebolla o sin cebolla, si prefiero ver el culo de Jorge Javier o las piernas de Susanna Griso. Gracias, oh señor, por inyectarme la Pfizer sin preguntarme nada. Pero, ya puestos y para compensar tanta generosidad, le diré voluntariamente, sin que me presione Irene Montero con su “sólo sí es sí” o “no es no”, que ya no sé cómo va la cosa, y desde la convicción de que mi única verdad es la duda, le diré, digo, que sobre mi origen sigo viviendo, cómo no, en la incertidumbre: unos dicen que procedo del polvo cósmico y otros del diseño creativo de Jehová.

Vacunación masiva y sin cita en el estadio Martínez Valero de Elche donde se disputa el partido Elche-Levante FOTO: La Razón Generalitat Valenciana

Me quedo con el polvo cósmico porque a mi edad cualquier polvo, sea o no cósmico, es más que una hermosa utopía. ¿Creencias? Soy un escéptico tirando a irónico o, como decía Berlanga, un ácrata liberal o un anarquista de derechas, aunque tampoco estoy muy seguro de eso. Me identifico con un chiste de mi amigo Chumy Chúmez, con el que tanto bebí y reí. Decía: “Yo antes no creía en nada; ahora, ni eso”. En cuanto a mi voto, le diré que a veces he votado al Pacma: me fio más de los defensores de los animales que de los políticos en general. Pero no me haga mucho caso: estoy empezando a tener opiniones que no comparto.