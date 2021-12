La crónica de Amilibia: El sexo, mejor con calcetines

No es que lo diga yo: en «La isla de las tentaciones» han llegado a la conclusión de que el sexo con calcetines potencia los orgasmos. Parece que han hecho estudios y pruebas que lo demuestran, como en todo programa científico que se precie. Pero la presentadora, Sandra Barneda, no ha explicado aún quién tiene que ponerse los calcetines, si él, ella o los dos. Tampoco si calcetín es un sinónimo coloquial de preservativo. Y, sobre todo, ¿tiene cabida esta práctica en la Ley de Libertad Sexual de Irene Montero o la ministra de Igualdad es más bien partidaria del sexo a calcetín quitado? ¿Volverán a recomendar el polvo con mascarilla y solo entre convivientes? No se sabe. Ahora que llegan tiempos de cero contactos carnales y confinamientos, como si volviéramos al principio de la Era Pandémica, es muy conveniente aclarar estos temas, porque una cosa es la información y otra el conocimiento, que viene a ser la exacta comprensión de lo que nos cuentan.

Más dudas. ¿Si se utiliza el «Satisfyer» con calcetines se potencia el orgasmo? Lolita confiesa que entre el plástico (consolador) y la carne, ella se queda con cuarto y mitad de chuletón al punto. Me temo, Lolita, que eso no va a ser posible sin calcetín (condón) aunque gracias al Almendro vuelva a tus brazos por Navidad un novio sabrosón. Subirats no ha aclarado sus preferencias, pero ha pasado de votar contra España a ministro de España. Eso es un golpe, y no el 1-O. Golpe a golpe, verso a verso, de la gauche divine de Bocaccio e ideólogo de Ada Colau a la Moncloa. Me imagino que prometió por Sant Jordi y con calcetines para potenciar el momento orgásmico.