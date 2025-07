La crónica de Marta Robles: La absolución de Ana, los prostíbulos del suegro de Sánchez y un apoyo incondicional

LUNES

La noticia que más me toca el corazón hoy es la absolución de Ana Duato. Brillantísima actriz, mujer solidaria y extraordinaria amiga. Ha aguantado con un estoicismo impactante el descrédito y el escarnio público a partir de una acusación de fraude fiscal. Durante una década ha negado haber cometido los delitos que le imputaban y ha declarado que jamás tuvo conocimiento de que sus declaraciones fueran incorrectas, porque confiaba plenamente en su asesor fiscal de entonces. A él, el prestigiosísimo Fernando Peña, exinspector de Hacienda, número uno de su promoción, primer presidente del Registro de Economista Asesores Fiscales y secretario de la Academia de Televisión durante 20 años, le han condenado a 80 de prisión por doce delitos fiscales, además de una indemnización al fisco de 15.7 millones más los intereses legales. Dice «El País» que, «según la sentencia, Peña proporcionó consejos que, apoyados en su prestigio, contribuyeron de forma decisiva a las decisiones fiscales de sus clientes». A Ana Duato esas decisiones le costaron diez años de calvario; podrían haberla llevado a la cárcel, sin ninguna voluntad de defraudar, solo por creer en un tipo que, evidentemente, sí sabía que aquello que recomendaba no estaba dentro de la legalidad. La mayoría de los asesores fiscales no se dedican a abocar a sus clientes al delito fiscal, pero, por si hay más Fernando Peña, ojalá que la sentencia siente precedente y sepan que, si lo hacen, no les saldrá gratis. Aunque como él (que, por cierto, ¡tiene abierto su despacho!) esquiven la cárcel… ¿Cómo lo consigue? Y sí, es San Fermín..., a disfrutarlo.

MARTES

El incendio en Tarragona no se apaga. Hay más de 250 efectivos desplegados, 6 municipios confinados, 50 vecinos desalojados… La Generalitat ha pedido ayuda a la UME. Y entretanto, vigilia por las víctimas del campamento de Texas.

US President Trump visits Texas flood sites DUSTIN SAFRANEK Agencia EFE

Hay más de cien fallecidos a causa de esa riada mortal. Un montón de niñas…Es una auténtica tragedia que hay quien piensa que fue mayor por la falta de previsión. Mientras, Trump y Netanyahu cenan. Se llevan estupendamente, el segundo confirma sus planes para vaciar la Franja de gazatíes y como parece que Trump bendice su decisión, lo propone para el Nobel de la Paz. Sin palabras.

MIÉRCOLES

Muere el padre de Yolanda Díaz, pero ella no falta al pleno. Es un día difícil para Sánchez y aunque la vicepresidenta le dé algún coscorrón, quiere apoyarlo..., que es como apoyarse a ella misma. Recibe las condolencias de todo el Congreso y cumple, como todos los socios de Sánchez, mostrándose muy enfadada, sí, pero, oye, arropándolo y hasta reforzando su poder, no vaya a ser que venga el lobo…, digo, la derecha… Además, ya saben que, según Gabriel Rufián, «si la corrupción se queda en tres listos y no escala…» Que «los listos» fueran la mano derecha de Pedro Sánchez es lo de menos, ¿no?

El caso es que Sánchez da por terminada la crisis de la corrupción en la que no incluye los casos de su mujer, hermano o fiscal general… ¡Y vuelve a la carga con la foto de Feijóo con el «narcotraficante» (era contrabandista y Feijóo no lo sabía) de hace treinta años! Y el popular, por primera vez –y dicen que de manera improvisada– se harta y saca un tema tan conocido como silenciado entre la prensa: el de las saunas y prostíbulos del padre de Begoña Gómez, de los que dice que Sánchez se benefició a título lucrativo.

Yolanda Díaz, llorando en el Congreso Gtres

JUEVES

El incendio de Tarragona sigue fuera de control, aunque con mejores previsiones porque se espera que lleguen tormentas…, pero el Congreso arde. Y entretanto, el juez del Supremo pide datos sobre las cuentas de José Luis Ábalos, las donaciones al PSOE y solicita información sobre Antxon Alonso, el propietario de Servinavar y posible socio de Santos Cerdán, además de también posible contacto entré él Bildu, el PNV y el Gobierno… ¿Tres listos de nada?

VIERNES

Pues oigan, mientras colea el señalamiento de Feijóo a Sánchez por el presunto beneficio a título lucrativo de las saunas y prostíbulos de su suegro, salen las encuestas y… Cerdán hunde al PSOE 7,3 punto; se queda solo medio punto por delante del PP, que también baja al PP; quien se dispara es VOX, hasta el 18,9... Pero bueno, es el CIS de Tezanos, así que no se lo tomen muy en serio. Entretanto, la financiación singular, el traspaso de competencias y las concesiones que planea el Gobierno para Cataluña y el País Vasco indignan a Page, que subraya la desigualdad de los españoles.

Todo lo negocia la ministra María Jesús Montero, que asegura que no hay trato de favor… ¿Qué piensan ustedes?

María Jesús Montero en el Congreso de los Diputados David Jar La Razón

Bueno, yo despido esta crónica hasta septiembre, que toca descansar. ¡Feliz verano!