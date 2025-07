Ana Duato, tras quedar absuelta del Caso Nummaria: "No es justo que alguien tenga que sufrir durante tantos años la presunción de culpabilidad"

Ana Duato y Miguel Ángel Bernardeau han recibido hoy la mejor de las noticias. El matrimonio queda absuelto del Caso Nummaria. La Audiencia Nacional ha condenado a Fernando Peña, cerebro del caso, asesor fiscal y contable, a un total de 80 años de prisión. Además, impone dos años y dos meses de cárcel a Imanol Arias.

La protagonista de "Cuéntame" era acusada de siete delitos contra la Hacienda Pública por los que se le pedían primero 32 años de cárcel y más tarde, en un segundo escrito, 16. Finalmente, la Audiencia Nacional ha manifestado que no es culpable de ninguno de los delitos y ha quedado absuelta, después de más de 10 años de disputa.

Ana Duato reacciona a la sentencia

La intérprete ha recibido la noticia esta llama a través de una llamada telefónica y en compañía de su marido, el productor Miguel Bernardeau. En unas declaraciones a las que ha tenido acceso la revista "¡Hola!", Ana Duato ha reaccionado a su absolución.

Ana Duato e Imanol Arias posan durante el photocall previo a la premiere del último capítulo de la temporada 23 de 'Cuéntame cómo pasó' A. Pérez Meca Europa Press

"La sentencia acredita que nunca he dejado de pagar impuestos por todos mis ingresos y que en ningún momento ha habido intención alguna de no hacerlo", declara la actriz, que siempre defendió su inocencia desde que comenzó el caso. "Tras diez años, tengo sentimientos encontrados. Por un lado, estoy satisfecha, porque la Justicia reconoce la verdad. Por otro, siento que no es justo que alguien tenga que sufrir durante tantos años la presunción de culpabilidad", señala la intérprete.

Ana Duato y Miguel Ángel Bernardeau confiaron en sus abogados, Enrique Molina y Javier Gómez Ferrer, para hacer su mejor defensa posible. Desde su equipo legal no contemplaron llegar a un pacto con la Fiscalía, como sí hizo Imanol Arias, completamente convencidos de su inocencia. Finalmente, la Justicia ha absuelto a la actriz.

Un largo verano para descansar

Ana Duato tiene un largo verano por delante para descansar antes de volver a subirse a los escenarios en septiembre. El destino favorito de la familia es Ibiza, su paraíso particular y su refugio estival de los últimos años en los que el caso estaba abierto.