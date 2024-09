La crónica de Marta Robles: «Albergaba dudas sobre si eran imbéciles»

LUNES

Quiero empezar la semana destacando un asunto muy cercano, como es el lamentable estado de un colegio de Vigo donde niños y profesores se tienen que colocar un casco de obra para preservar su salud. Un colegio sucio, lleno de insectos y a punto de caerse que ya han bautizado como el colegio de los horrores. Se me ocurre que en una ciudad preciosa que casi tiene luces de Navidad desde el verano deberían iluminar menos las fiestas y conseguir que algunos colegios como este sean menos oscuros...

MARTES

Los audios de la declaración de Sánchez ante el juez Peinado siguen marcando la actualidad nacional. 111 segundos en los que se acogió a su derecho a no responder a las preguntas sobre su mujer, y solo admitió algún tipo de relación con Begoña Gómez, su esposa y la negó con el investigado Barrabés. Pero «¿y entonces las reuniones que tuvo con el empresario en Moncloa?, se preguntan algunos». Pues es que eso significa que le conocía, no que tenía ninguna relación… Ya. Muy cogido por los pelos… Como la alarma por la filtración del audio, por la que la Fiscalía investiga si el juez Peinado cometió un delito de prevaricación… ¡Hombre, no….! El juez se lo trasladaría a las partes, y desde ahí se filtraría… No es lo mismo que, por ejemplo, la propia Fiscalía filtre datos…, ¡como hizo en el caso del novio de Ayuso…!

MIÉRCOLES

El Rey no estará en la toma de posesión de México. No le han invitado porque para que lo hicieran ¡tendría que disculparse y arrepentirse por la Conquista! ¡Están locos estos mexicanos…! Como bien ha señalado el académico Enrique Moradiellos, «los Estados tienen que relacionarse en calidad de estados y no de personas, ni individuos, ni particulares». Pero, por Dios, si todos hemos sido conquistados o invadidos alguna vez. ¿Todo el mundo a pedir perdón por el pasado? ¿Y por qué no le pide cuentas México a Estados Unidos por la amputación en el siglo XIX de Texas, Arizona, Nevada, Colorado, California, Utah y Nuevo México, que perteneció al México hispano? Menos mal , Sánchez ha calificado como inaceptable el veto al Rey y ha rechazado acudir por su cuenta.. Podemos, en cambio, jugando sucio, como de costumbre, ha decidido ir… El que ha reaccionado sin pelos en la lengua, como siempre, ha sido Pérez Reverte que ha dicho sobre López Obrador y Claudia Sheinbaum y compañía en X «albergaba dudas sobre si eran imbéciles (…) este comunicado me lo aclara todo». Pues eso…

Mientras eso sucedía, Sánchez, en la ONU, se empeñaba en su lucha contra lo que él llama «máquina del fango» y hacía un llamamiento, junto al presidente de Brasil, contra los extremismos, bulos y la desinformación… Una duda, presidente ¿entre los bulos cabría colocar esas mentiras que algunos llaman «cambios de opinión»?

JUEVES

Salen a la luz unas fotografías en las que se ve al rey emérito en actitud cariñosa con Bárbara Rey, después de haber estado ocultas durante 30 años… Las ha publicado una revista holandesa y podrían haber sido vendidas por 600 millones de euros. Esto sí que es revolver en el cubo de la basura del Rey, no sé si solo con la intención de ganar dinero o, de paso, con la de perjudicar a Felipe VI, que tampoco tiene nada que ver con esto…

Hoy, además, es el 40 aniversario de la muerte de Paquirri; un drama, que al menos sirvió para que desde entontes haya UVIS móviles en las plazas e incluso quirófanos.

Y también hoy hay movilizaciones por la reducción de la jornada laboral de 40 a 37,5 horas semanales… Ojalá seamos capaces de trabajar menos y mejor y producir lo mismo, si no, no sé cómo van a funcionar las empresas y cómo van a sobrevivir los puestos de trabajo.

VIERNES

Alvise reconoce haber recibido 100.000 euros en negro de un empresario bajo su consigna de «todo impuesto que podáis evitar pagar, no lo paguéis». Esto merece condena, pero, ¿un comentario como este no debería suponer también inhabilitación política? Es una vergüenza tener un «representante» así en Europa.

En el ámbito de lo casero, han sido detenidas siete empleadas del hogar en Madrid por robar joyas y oro en las viviendas donde trabajaban. Y sí, son unas delincuentes a las que ojalá condenen por robar y traicionar la confianza que exige un trabajo como ese… Pero nadie se piense que es lo habitual: la mayoría de las mujeres que trabajan como empleadas del hogar son honradísimas y tan leales, como para que hasta les confiamos el cuidado de nuestros hijos.