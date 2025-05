La crónica de Marta Robles: La guerra de Gaza, Santos Cerdán y el hermanísimo

LUNES

Empezamos la semana con polémica eurovisiva. ¿Eurovisión y Melody, son cuestión de Estado? Lo siento por Melody, que lo dio todo y es una curranta. Pero también por nosotros. ¿De verdad un festival musical tan politizado como hortera, donde cada vez hay peores propuestas musicales es el lugar en el que arremangarse contra la matanza de Israel contra Gaza? Es una guerra insoportable, como todas, pero de la que sabemos demasiado como para permanecer impasibles…Pero, hombre los compromisos y las declaraciones en su sitio. Y no era este.

Otra guerra, la de Ucrania, pese a las conversaciones, parece que tampoco se acaba nunca…

Y Joe Biden tiene cáncer de próstata con metástasis en los huesos. Algo se notaba en sus movimientos desde hace mucho. Si hubiera abandonado antes la presidencia, tal vez no se lo hubiera puesto tan fácil a Trump… Con todo, espero que se mejore y a Trump, a ver si le marca el papa León XIV, a los demás no los veo con forma suficiente…

MARTES

¿Y ahora Santos Cerdán? Dice "El Confidencial" que los nuevos mensajes incautados por la UCO vincularían al secretario de Organización del PSOE con adjudicaciones públicas a una empresa… ¿Pero qué hacía este hombre tratando con Koldo de adjudicaciones millonarias a Acciona? Santos Cerdán, hombre de muchísima confianza del presidente Sánchez admite que preguntó "por obras en Navarra", pero niega delitos y asegura que "desmontaremos una a una esas mentiras". Es cierto que él ha sido un hombre de muy poca actividad (más bien nula) en el Congreso, pero hombre si le interesaban esas obras, debería haber preguntado por ellas antes, ¿no? El mundo Koldo/Ábalos, ya saben, que no para de darnos disgustos.

MIÉRCOLES

La hambruna de Gaza, los severos ataques israelís… Europa no tiene otra más que moverse. Al menos 17 de los 27 miembros piden revisar el acuerdo de asociación con Israel, mientras Israel critica la intención diciendo que se le está siguiendo el juego a Hamas; y en el Congreso de los Diputados, salvo PP y Vox se vota a favor del embargo total de armas a Israel…Y en medio de esta situación, al ministro Marlaska le toca comparecer para dar explicaciones sobre los contratos de compra de armas en Israel después de que España cancelara la compra de balas para la Guardia Civil.

Palestinos desplazados hacen fila para recibir una ración de comida de un comedor social en Jabalia, al norte de la Franja de Gaza, 24 de abril de 2025. HAITHAM IMAD Agencia EFE

Mientras, en el aeropuerto de Barajas ,se trata de atajar la situación de las más de 400 personas que duermen allí, poniendo en marcha controles de acceso.. Pero claro, eso no es una solución sino un parche. Lo que hay que hacer es encontrar la manera de ayudarlos…

JUEVES

Una pareja que trabajaba en la embajada de Israel y estaba a punto de casarse ha sido asesinada a manos de un hombre que gritaba "Palestina libre". Esta guerra está envenenando el mundo y llenándola de desgracia. Una guerra que empezó con la matanza del 7 de octubre de Hamas… pero cuyo germen, anterior al ataque, parece imposible de erradicar. ¿Hay alguna solución a este conflicto?

Otro asesinato ,a las puertas del Colegio Americano de Madrid, a un ucraniano, presuntamente prorruso enciende todas las alarmas. Las guerras del mundo (y hay muchas más y a tantas no les prestamos atención) rigen nuestros destinos y se reflejan en nuestra cotidianidad.

VIERNES

"El palestina libre" es el nuevo "Heil Hitler", asegura Netanyahu refiriéndose a asesinato de dos trabajadores de la embajada… Israel echa la culpa a Europa, claro… Aquí todo el mundo tiene culpa menos Netanyahu. Y ya le vale con hablar de Hitler en estos días de imágenes pavorosas de niños gazatíes desnutridos… Es una inmensa locura. También que Trump haya decidido prohibir los estudiantes extranjeros en Harvard. ¿Que por qué lo ha hecho? Pues porque acusa a la universidad de EEUU de fomentar, entre otras cosas, el antisemitismo… Ha ordenado revocar el programa de intercambio de estudiantes y retirar el visado a los ya matriculados…, aunque según "New York Times", ya hay un juez que ha bloqueado esta decisión. Lo que está claro es que Trump no entiende que estar en contra de la barbarie de Gaza no es antisemitismo…

US President Trump delivers commencement address at US Military Academy SARAH YENESEL Agencia EFE

Y en España nos abruma el caso del hermanísimo. La jueza lo envía a juicio por tráfico de influencias y prevaricación; pero no solo a él, también a otras nueve personas relacionadas con las irregularidades en la creación y adjudicación de una plaza para el hermano de Pedro Sánchez en la Diputación; entre ellas el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, al que le ha abierto juicio oral, pero… como el miércoles recogió su acta de diputado en la Asamblea de Extremadura, pues… se ha convertido en aforado y solo el TSJ de Extremadura podría juzgarlo… Como lo leen.