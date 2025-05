Melody rompe su silencio en Telecinco después de 'Eurovisión': así han sido sus primeras palabras

Nuestra 'diva' Melody por fin se ha pronunciado públicamente tras su paso por Eurovisión, y lo ha hecho en Telecinco para el programa 'Vamos a ver'. Todavía en el punto de mira tras haber cancelado todos sus compromisos con RTVE, la joven sí que ha atendido a una reportera del programa de Joaquín Prat. Y es que la artista ha sido interceptada justo cuando salía de su casa en Málaga.

Captura de Melody en el programa 'Vamos a ver' Telecinco

Melody rompe su silencio en Telecinco

Ocasión, en la que aprovechado para pedir calma, y es que la cantante ha dejado muy claro que hablará largo y tendido en la rueda de prensa que ya están preparando de cara a la próxima semana. "No es cuestión de estar en silencio. He decidido venir a mi casa porque tengo un niño pequeño", ha explicado sobre la actitud distante que nos ha mostrado. "Estoy tranquila, pido que estéis tranquilos", ha dicho frente a las cámaras. "Voy a contar lo que he vivido y he pasado", ha señalado con contundencia.

Lo que si ha prometido a los compañeros de Telecinco, es que atenderá a todos "sin ningún problema". "Estad tranquilos", les ha pedido. "Voy a hacer las declaraciones muy pronto. La música está por encima de todo", asegura. Del mismo modo, Melody ha confirmado que es muy consciente del cariño que le tiene la gente y lo que ha significado su canción para el público. "Lo que pido es que, igual que lo he dado todo, es un poco de calma. Necesito caminar por la calle con mi niño". Y es que la interprete de 'Esa Diva' ha preferido refugiarse en su familia en estos momentos tan tensos y delicados.