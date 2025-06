La crónica de Marta Robles: Su nombre es Díez. Leire Díez. ¿Con licencia para "matar" reputaciones?

LUNES

Empezamos la semana con dos noticias bomba. Por una parte, descubrimos las grabaciones de una mujer cercana al PSOE, Leire Díez, donde pide a un empresario información para dañar la reputación de la Guardia Civil del Jefe de la Unidad Operativa que investiga los casos del PSOE… El PSOE dice que todo es mentira…, pero saltan las alarmas.

También lo hacen en Extremadura donde el líder socialista, Miguel Ángel Gallardo, propone eliminar el aforamiento de todos los cargos de su comunidad después de forzar la dimisión de una diputada y la renuncia de otros cuatro candidatos para beneficiarse del aforamiento en el parlamento extremeño y esquivar al tribunal ordinario que debería juzgarle por la polémica contratación del hermano de Pedro Sánchez en la instrucción provincial, que la jueza ha decidido llevar a juicio tras un año de instrucción.

Rueda de prensa de Miguel Ángel Gallardo Jero Morales Agencia EFE

PSOE y PP batallan en Europa… por la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego en la UE… Y ya saben que esto significa que como los populares consigan tumbarla, los votos de Junts irán con toda seguridad al PSOE… Y muchos critican la errónea estrategia popular.

MARTES

Pero, ¿quién es esta Leire Díez? Socialista, aunque no política sino, según ella, periodista pero tan cercana a la cúpula del PSOE como para ofrecer beneficios judiciales a un empresario investigado en la trama de los hidrocarburos a cambio de información sensible para desacreditar al jefe de la UCO. ¿Cómo puede prometerle pactos con la Abogacía del Estado y la Fiscalía? Pues todo esto lo publican "El Confidencial" y "The Objective"… Nos quedamos a cuadros…

MIÉRCOLES

Y seguimos para bingo: Leire Díez, la mujer que defendía del mundo con sus insultos, conjeturas etc. al PSOE en X, parece que también se reunió en secreto con el comandante de la Guardia Civil, Rubén Villalba, el pasado 10 de marzo para ofrecerle protección judicial y rehabilitarle a cambio de información para invalidar acusas judiciales que afectan al partido. La presunta "fontanera" del PSOE pedía pruebas porque "los de arriba en el Gobierno las necesitan para atacar a la UCO". Lo publica "El Mundo". Y claro, hoy ya el PSOE admite que tiene un problema… Unos cuentan que conocen a la tal Leire, otros la niegan por completo…, pero aparece por todas partes, incluida en una foto con el presidente, así que ahora sí, por fin han dicho que le abrirán un expediente informativo a esta mujer. ¿Qué menos, no?

Leire Díez asegura en un chat con cargos del PSOE que dará toda la información a Ferraz: "La verdad es una y saldrá" Europa Press

Y como en todas partes cuecen habas, se ha detenido a Francisco Martínez, ex secretario de Seguridad durante los Gobiernos de Rajoy. Y no solo a él, también a José Luis Huertas, conocido como el hacker de Alcasec. Se investiga si sustrajeron datos confidenciales de entidades públicas y privadas para luego venderlos y blanquear esos beneficios… Mañana pasarán a disposición judicial.

Y, por cierto, hace un mes nos quedábamos a oscuras y hoy… todavía no sabemos las causas del apagón.

Vergüenza en el ámbito de lo político y tragedia en el de lo social en El Hierro, con ese cayuco que, al volcar en el último minuto,, con ciento cincuenta personas hacinadas en él, muchas sin saber nadar, ha provocado la muerte de cuatro mujeres y tres niñas… Terrible imaginar su viaje y ver esa angustia de la fatalidad del último momento.

JUEVES

Pues ahora es Javier Pérez Dolset, uno de los "fontaneros" de Ferraz (con perdón del mundo de la fontanería) quien parece que participó en esa reunión de febrero con el empresario Alejandro Hamlyn y Leire Díez, quien habla con "El Confidencial". Y cuenta que Pedro Sánchez y Santos Cerdán eran los líderes de la operación para dañar la imagen de la UCO… Por su parte, "El Mundo" publica que Leire Díez pidió ayuda a un comandante de la Guardia civil investigado en el caso Ábalos para silenciar a Aldama. Esto parece la mafia napolitana… Además, la jueza procesa a la pareja de Ayuso por fraude fiscal y falsificación de documentos y lo envía a la antesala del banquillo en un auto que es recurrible, sí, pero…

VIERNES

Suma y sigue. Ahora "El Confidencial" nos desvela que Pedro Sánchez y Bolaños preparan una reforma legal para que la UCO dependa en exclusiva de la Fiscalía… Pues más allá de reuniones, audios, wasaps y lo que sea, el ministro Óscar López y la vicepresidenta Montero hablan de fango, y de pecados del PP… Ya saben: la mejor defensa es un buen ataque…

Óscar López participa en la presentación del informe 'IA para periodistas: ¿enemiga o aliada?' Borja Sanchez-Trillo Agencia EFE

Pero, mientras, el presidente de Castilla La Mancha, García Page, dice que se requieren medidas internas o incluso acciones legales. Si es lo último, oigan, no van a dar abasto los juzgados.

Se inaugura la Feria del Libro de Madrid… ¡Y se cierra por el calor!