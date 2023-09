Despedida por tomar una copa de vino rosado con Boris Johnson

La niñera Theresa Dawes ha afirmado que Carrie Johnson, esposa del exprimer ministro británico, Boris Johnson, "le dio 15 minutos para hacer las maletas e irse", después de solo tres días en el trabajo de nanny para el que había sido contratada, según informa The Mirror.

Dawes afirma que le deben miles de libras y que la situación ha sido "una auténtica pesadilla". Según ha trascendido en la prensa británica, Dawes fue despedida tras conocerse que había tomado, junto al exprimer ministro un "único rosado frío con Boris Johnson" para celebrar el nacimiento de su nuevo bebé, Frank Alfred Odysseus. En ese momento, Carrie se recuperaba en el hospital, según ella.

Dijo al periódico: "Era un día precioso y caluroso, y cuando Boris llegó a casa salió a la terraza y abrió una botella de vino. Me pidió que me uniera a él, que brindara por el bebé Frank y que me informara sobre Carrie y el bebé, cómo estaban, cuándo volverían a casa, ese tipo de cosas".

Aunque dijo que congenió "muy bien con Boris", asegura que también preparó un cóctel para Carrie a su regreso del hospital, al día siguiente. Además, Boris Johnson le ofreció de nuevo la oportunidad de "mojarle la cabeza al bebé", aunque ella declinó la oferta.

Al día siguiente fue convocada a una reunión con Carrie Johnson en la que fue despedida y conminada a marcharse, citándose como excusa los comentarios sobre Boris Johnson y el Partygate en su entrevista.

Pero Dawes afirmó: "Creo que todo se debe a que tomé una copa de vino con él y eso no le gustó". Afirmó también que se le insinuó que no debería haber socializado con Boris Johnson, declarando: "Se les escapó que no creían que debiera haberme tomado una copa con Boris".

Un portavoz de la pareja refutó su versión de los hechos, diciendo al Daily Express: "Este relato es totalmente falso. Es decepcionante ver a alguien que buscaba una posición de confianza abusar de ella para crear una historia completamente falsa para obtener beneficios económicos".