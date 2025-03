El diario de Amilibia: Óscar merece un Oscar

Con un gran sentido de la oportunidad, el CIS de Tezanos nos ofrece un estudio sobre las relaciones sexuales de los españoles. Cuentan lenguas viperinas que la encuesta se ha hecho, como siempre, por indicación del Apolo de la Moncloa, curioso por saber si a sus conciudadanos les va tan flojamente como a Él en ese particular aspecto. Los problemas familiares no son precisamente un afrodisíaco y no conviene confundir la erótica del poder con la erótica del joder, confusión que practica con regodeo Trump cuando dice que "la UE se creó para joder a los EE UU". Para compensar un poco la cosa, el yanqui matón se calza la botas altas, toma el látigo y, cual dominatrix vaquera, fustiga sin piedad a Zelenski en el Despacho Oval, lugar que le pone más que Melania.

AMP.- Ucrania.- EEUU y Ucrania rompen la negociación del acuerdo de tierras raras tras el choque entre Trump y Zelenski Europa Press

Hablando de sexo. Leo: "La ex de Ábalos, Jessica Rodríguez, admite en el Tribunal Supremo que cobró de dos empresas públicas sin trabajar". Me pregunto lo que nunca va a explicar Pilar Alegría ni en su momento climax: ¿tienen las empresas públicas del ministerio de Transportes, entre sus múltiples actividades, un Negociado Jessicas? Óscar Puente ha justificado los contratos de Jessica "por necesidades de producción". Producción, según el diccionario: "Obtención de frutos de la naturaleza". Aceptamos orgasmo como fruto de la naturaleza, bien. Otra acepción de producción: “Financiación de una obra artística”. Comprendemos que Óscar quiera animar a su antecesor halagando su virtuosismo y poderío erótico en estos momentos difíciles, pero llamar obra artística a lo que hacían Ábalos y Jessica en el catre parece excesivo, aun suponiendo que el exministro de Transportes sea un Montoya del Kamasutra y Jessica, la diosa Afrodita de OnlyFans. Imaginen ustedes lo que podría decir Óscar de los gozos erótico-festivos del Puto Amo y la Bego: fuegos artificiales en la Moncloa.