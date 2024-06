El diario de Amilibia: ¿Trincheras antifango, Majestad?

No quisiera este bufón causar alarmismo, válgame el cielo, pero convendría que los Reyes, con la colaboración de la Princesa Leonor, que ya sabe algo de estrategia y tácticas defensivas, consideraran reforzar sus trincheras contra el fango. Leo: “Sumar ha proclamado que trabaja para que Felipe VI sea el último Rey de España”. Y, con motivo del décimo aniversario de la proclamación del Rey, añadieron los sumarísimos que para ellos “no hay nada que celebrar ni nada que agradecerle”. ¿Ni tan siquiera que no sea cazador o que su esposa, doña Letizia, lo haya convertido prácticamente en vegetariano? ¿Ni que entre sus autores preferidos esté García Márquez, que como todo el mundo sabe era íntimo amigo de Fidel Castro? ¿Ni que le hayan concedido el Princesa de Asturias a Joan Manuel Serrat, cantor de Antonio Machado, socialista y bastante republicano? ¿Ni que el calzado predilecto de la Reina sean las muy proletarias alpargatas?

No ha especificado Sumar su estrategia para acabar con la monarquía parlamentaria, pero cuentan lenguas viperinas que poseen la más sofisticada máquina del fango conocida hasta ahora. Imaginamos que, hoy en día, ni siquiera la línea dura prosoviética y bolchevique es partidaria de seguir aquel inspirador tuit de Irene Montero de 2013:“Felipe, no serás Rey, que vienen nuestros recortes y serán con guillotina. ¡Todos los Borbones a los tiburones!”. Tras las visitas de la Yoli al Vaticano y las bendiciones de Francisco a sus cristianas y sociales intenciones, amén de su divorcio por lo civil de Irene, parece que se inspirarán más bien en la táctica esbozada por el genial Gila en aquella su singular guerra: enviar soldados al frente para que insulten al enemigo, en este particular caso, a la Monarquía.

Como explicaba el humorista, “no matan a nadie, pero desmoralizan bastante”. Fangoso, sí, molesto, sí, pero menos cruel.