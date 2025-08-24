La próxima batalla electoral francesa se librará en TikTok

Los políticos han descubierto el poder de TikTok como nuevo espacio para conquistar nuevas cotas de poder y en las próximas elecciones francesas se espera que tenga un impacto significativo. Ningún candidato querrá despreciar esta plataforma que, solo en su país, cuenta con más de 15 millones de personas. "Estas serán las primeras elecciones presidenciales en las que nos enfrentaremos a TikTok a gran escala", advirtió ayer Gabriel Attal.

El primer ministro francés, Gabriel Attal, en un debate en la Asamblea Nacional TERESA SUAREZ Agencia EFE

No todos parten en igualdad de condiciones. En la cima del ranking, y muy por delante de los demás, se encuentra Emmanuel Macron, el jefe de estado seguido por 6,4 millones de usuarios.

No obstante, el presidente de la República tendrá que esmerarse si quiere hacer de esta red una herramienta efectiva. El 22 de enero de 2025, usó TikTok para responder a un usuario que se quejaba por una multa recibida tras pagar el peaje con su móvil. El político le contestó que había "transmitido el asunto al ministro del Interior" para "resolverlo colectivamente ". Su modo de actuar recibió muchas críticas y algunas burlas, incluso en su mismo equipo. "¡Esperen, estoy enviando un mensaje al Palacio del Elíseo sobre mi problema de estacionamiento!", declaró un diputado de Macron en las columnas de Le Parisien. "Nada está bien. Bienvenidos al siglo XXI tras la reelección de Donald Trump", añadió un exasperado asesor del ejecutivo.

No todo son críticas. Ya en la pandemia, el presidente francés decidió romper con la solemnidad habitual de sus colegas y publicó seis videos en TikTok e Instagram para responder a las dudas y escepticismo de los jóvenes y de los franceses que se negaban a vacunarse o que se oponían al certificado médico. Macron cambió su acostumbrado traje oscuro y corbata por una camiseta negra y se grabó desde la residencia de verano, en el sur de Francia, insistiendo en que las vacunas eran la "única arma" frente a una cuarta ola de infecciones de Covid-19

El punto fuerte de la izquierda

Jean-Luc Mélenchon es el segundo líder francés en cuanto a número de seguidores. El fundador de La Francia Insumisa suma 2,7 millones de suscriptores. En tercer lugar, Jordan Bardella, con 2,2 millones de suscriptores. En cuarto y quinto lugar, encontramos empatados a: la expresidenta de Agrupación Nacional, Marine Le Pen, y la presidenta de LFI, Mathilde Panot, ambas seguidas por 1,3 millones de personas.

La Francia Insumisa se está mostrando especialmente activa y convencida de su poder de persuasión a través de la plataforma: "Estamos ganando la batalla cultural", afirmó el diputado de LFI Antoine Léaument ante sus 879.300 seguidores en TikTok. En un artículo de Le Parisien recuerda que, en 2024, el 50% de los jóvenes votó por el Nuevo Frente Popular. El partido fundado por Jean-Luc Mélenchon espera atraer a los votos de los jóvenes "que habrán crecido con TikTok".