Quién es Bárbara Mirjan, la mujer que custodia una década de secretos de la Casa de Alba

Cuando Bárbara Mirjan llegó a la vida de Cayetano Martínez de Irujo ya poseía, a pesar de sus 19 años, la virtud de la discreción, una cualidad que mantiene hoy intacta de camino hacia el altar para casarse con el conde de Salvatierra. Nunca habla de más y se desenvuelve con tacto para no exponer su vida privada. En estos casi diez años años, la discreción le ha permitido custodiar sentimientos y pensamientos. Los del hombre que a partir de hoy será su esposo y alguno más. Esto le da una fuerza ventajosa frente a cualquier otra mujer que haya pasado por la vida del hijo de la duquesa de Alba.

El hecho de que Genoveva Casanova la haya eclipsado durante algún tiempo aporta también un punto aún más valioso. Nunca ocupó el centro, pero hoy el protagonismo se revela a quien supo esperar. Bárbara será a partir de ahora duquesa consorte y condesa consorte en uno de los linajes aristocráticos más emblemáticos. Tendrá mucho ruido a su alrededor que deberá gestionar. Cabe esperar que seguirá distinguiendo entre lo íntimo y lo público y decidirá qué mostrar y qué reservar.

El contrapunto para un hombre acostumbrado a la tormenta

Ese carácter se revela también en un estilo que ha ido evolucionando de la sobriedad a la elegancia aristocrática sin perder su identidad. Tendrá muchas ocasiones de mostrar su personalidad estilística desde diferentes matices. Encajar en la Casa de Alba, ser bien acogida no siempre resulta fácil. Domeñar el carácter de Cayetano, menos aún. Pero su serenidad sirve de contrapunto para un hombre acostumbrado a la tormenta.

Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan Gtres

Bárbara, hija de Javier Mirjan, un empresario de origen libanés afincado en España y con negocios en Oriente, y de Lourdes Aliende, vasca con familia vinculada al comercio maderero desde hace cinco décadas, no aporta hay títulos, pero sí estatus económico, modernidad, estabilidad y una exquisita educación internacional. Encarna el perfil que necesita la aristocracia en el siglo XXI.

Políglota y con una formación de altura

Estudió en los elitistas International School of Madrid y Runnymede College de La Moraleja. Posteriormente se licenció en Filología Francesa y Business Management por el King’s College de Londres. Habla cinco idiomas a la perfección, español, árabe, inglés, francés e italiano. Ha trabajado como becaria en la prestigiosa galería Marlborough y en la organización de eventos para la pastelería Mallorca. Pasó también por un importante despacho de abogados de París y trabajó en una entidad bancaria en la ciudad suiza de Ginebra. Antes de hacer una pausa para organizar su propia boda, era coordinadora de eventos en OkDiario.

Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan en Sevilla Gtres

Su abuelo materno, José Luis Aliende Cuesta, levantó de la nada el Grupo IMA, especializado en fabricación de tarimas flotantes con una facturación en el 2023 cercana a los tres millones de euros. Las empresas familiares por la rama materna están domiciliadas en la localidad alavesa de Berantevilla. Según su web, llevan "más de 50 años dedicados exclusivamente a la fabricación de tarima flotante de madera", cuentan con una producción de un millón de metros cuadrados al año y la exportan a todo el mundo.

Con su habitual reserva, el duque de Alba, sorprendido por los medios poco después de conocerse el compromiso, definió a su nueva cuñada con pocas palabras: "Es una chica estupenda que ha demostrado tener muchas virtudes". Suficiente para un aristócrata que, igual que Bárbara, es de gesto contenido y verbo medido.