Las Arroyuelas, así es la finca familiar donde se celebrará el banquete Cayetano y Bárbara Mirjan

El enlace de Cayetano Martínez de Irujo reúne este sábado en Sevilla a unos 300 invitados. Entre ellos, familiares y amigos de los novios. Una vez celebrada la ceremonia religiosa en la iglesia del Cristo de los Gitanos, la celebración continuará en Las Arroyuelas, en el municipio sevillano de Carmona.

El catering Miguel Ángel se encargará de servir el almuerzo con un menú marcado por productos de la tierra y de la propia Casa de Alba. El cubierto por persona ronda los 200 euros. En la fiesta al atardecer actuará un grupo rumbero imprescindible, Los Alpresa, y un cantante especializado en el tributo a Julio Iglesias, Diego Ramos.

Herencia familiar

Las Arroyuelas, el mayor latifundio de la Casa de Alba en Andalucía, ocupa 1.480 hectáreas dedicadas a la producción agrícola combinada con la producción ganadera. Fue heredada por Cayetano Martínez de Irujo al fallecer su madre, la duquesa de Alba. Apasionado del campo, el duque de Arjona ha fijado en ella su residencia habitual y desde 2008 gestiona la explotación. "Siempre he sido de campo y estoy muy feliz aquí", declaró a la revista "¡Hola!" el verano pasado.

Cayetano disfruta de sus caballos y sus ocho perros, siete de ellos de acogida, recogidos de la carretera. La vivienda principal, de estilo mediterráneo, dispone de piscina, capilla y amplios jardines. Aunque ha sido reformada y ha invertido mucho en su actualización, sigue atesorando incontables recuerdos de su madre. Guarda también piezas de mobiliario, cuadros, cerámicas antiguas e incluso fotografías de la realeza, como un retrato firmado de su puño y letra por el rey Alfonso XII.

En Las Arroyuelas se cultivan, entre otros productos, trigo, girasol, garbanzo, colza, cebada, avena y almendros. Tiene además pradera y tierras en retirada. Siempre fue, como dice Cayetano, "el buque insignia de todo el patrimonio agrícola de la familia".

El último proyecto de Cayetano Martínez de Irujo es La Motilla, una antigua casa de postas del siglo XV, dentro de Las Arroyuelas; un establecimiento con veinte habitaciones para un turismo principalmente extranjero y de gran nivel adquisitivo.

"La magia de un cortijo del siglo XVI con majestuosas vistas de la vega y de la ciudad de Carmona ofrece un ambiente único e irrepetible para los eventos más especiales y exclusivos con los que los invitados vivirán una experiencia única”, indican en su página web.