Así es Amina, la discreta madrina de Cayetano Martínez de Irujo

Como una realidad o un cliché recurrente en la prensa rosa y en la literatura, los hijos de los aristócratas tienden a una vida relajada, a veces disoluta, más centrada en los placeres que en los deberes de su estatus: posados, excesos, romances, rebeldía… No es el caso de Amina y Luis Martínez de Irujo. Son los hijos de Cayetano Martínez de Irujo y Genoveva Casanova. Nacieron en 2001 y, desde muy pequeños, se han afirmado de manera muy distinta con vidas muy disciplinadas y carreras brillantes.

Amina es la mujer elegida por su padre para ir de su brazo hasta el altar. Le ha confiado el significativo papel de madrina de boda, lo que implica una responsabilidad simbólica y a la vez un protagonismo poco habitual.

Amina Martínez de Irujo llegando a la preboda de su padre Cayetano y Bárbara Mirjan Gtres

Aunque cuida impecablemente su imagen, desprende esos valores que han ido marcando su vida: responsabilidad, esfuerzo y discreción.

Estudió Lengua, Cultura y Comunicación en la Universidad de Warwick, Inglaterra y completó su formación con un MBA en el Instituto de Empresa (IE) en Madrid. Actualmente trabaja en Londres como coordinadora de ventas/comercio en Aman Resorts, una cadena hotelera internacional de lujo con establecimientos en 36 destinos. Sus inquietudes intelectuales abarcan el arte, la cultura y la historia, entre otras disciplinas, herencia de su madre Genoveva y de su abuela paterna, la duquesa de Alba. De su padre le viene el gusto por la equitación. Ha cultivado también una elegancia natural y un sentido estético muy refinado, muy similar al de su madre.

"Muy inteligente, de buen corazón"

Lejos del brillo social de sus apellidos, ha tomado su propio timón desde un perfil discretísimo sin eludir los compromisos familiares. Aunque usa las redes sociales, mantiene privadas sus cuentas y no divulga excesivamente su vida personal. El divorcio de sus padres precipitó su madurez. Es solidaria, reflexiva, prudente y sensible, según ha declarado su padre en algunas entrevistas. "Muy inteligente, de buen corazón".

Amina y Luis Martínez de Irujo. Gtres

Tanto Amina como Luis encarnan esa nueva aristocracia que necesita el siglo XXI para sobrevivir con valores modernos y compromiso con el linaje. Fueron presentados públicamente en la finca familiar Las Arroyuelas cuando eran bebés. En esta misma finca familiar se celebra hoy el banquete de boda de Cayetano y Bárbara Mirjan. De niños mantuvieron una relación muy estrecha con Cayetana de Alba, quien se refería a ellos con mucho cariño, igual que el que expresaba a su nuera, incluso después de la separación. Los mellizos lloraron su pérdida.