La loca teoría que afirma que Elon Musk es el padre de los gemelos de Amber Heard

La actriz estadounidense Amber Heard, radicada desde hace algo más de un año en España, anunció el pasado Día de la Madre (en su tierra natal se celebra el segundo domingo de mayo) que ampliaba su feliz familia con la llegada de mellizos. Fue a finales del año pasado cuando se dio a conocer que estaba embarazada, y aunque se ha mantenido en silencio desde entonces, ahora ha sido ella quien ha confirmado la buena nueva.

“Este año estoy más que feliz, sin palabras, de celebrar la culminación de la familia que he luchado por construir durante años. Hoy comparto oficialmente la noticia de que di la bienvenida a mellizos en el clan Heard. Mi hija Agnes y mi hijo Ocean mantienen mis manos (y mi corazón) completamente ocupados. Cuando tuve a mi primera hija, Oonagh, hace cuatro años, mi mundo cambió para siempre. Pensé que no podía explotar de más alegría. ¡Pues ahora estoy explotando por tres!”, escribió la actriz en su cuenta de Instagram junto a una imagen de los pies de los pequeños.

La loca teoría que afirma que Elon Musk es el padre de los mellizos

Tan discreta como siempre en lo que respecta a su vida privada, no se conocen detalles sobre la forma en la que Amber Heard ha sido madre. Sin pareja masculina conocida -mantuvo un romance con la cineasta Bianca Butti entre 2020 y 2021-, no sería la primera vez que la americana recurre a técnicas no convencionales para convertirse en madre.

En el pasado se decantó por la gestación subrogada, una técnica completamente legal en Estados Unidos. Lo que está claro, tal y como ella misma ha confirmado, es que ha sido madre “por mi cuenta y en mis propios términos”, en clara referencia a la ausencia de un progenitor masculino -más allá de la evidente necesidad de contar muestra biológica-.

Amber Heard en el Museo Sorrolla de Madrid Gtres

Una loca teoría que ha comenzado a circular por redes sociales y recogida por tabloides anglosajones como “The Daily Mail” sugiere que Elon Musk podría ser el padre de los mellizos de Amber, en calidad de donante de esperma. Aunque ella no ha compartido el nombre del padre, si es que lo sabe -bien podría haber utilizado un donante de esperma anónimo-, el hecho de que el empresario y ella mantuvieran una relación sentimental en el pasado ha llevado a muchos a pensar que podría haber buscado su ayuda para volver a ser madre.

El hombre más rico del mundo es padre, que se sepa, de al menos 14 hijos, fruto de relaciones, en su mayoría, no convencionales. Considera que alberga la misión de tener la mayor cantidad de descendencia posible, una “legión”, según sus propias palabras. Además, a principios de este año, se descubrió que era el padre de un bebé con la influencer Ashley St Clair, y, por lo visto, entre sus planes se encuentra utilizar la gestación subrogada para tener tantos bebés como quiera.

Se ha especulado que Musk y Heard crearon y congelaron embriones durante su romance

Desde que fueron pareja, durante mucho tiempo se ha especulado que Musk y Heard crearon y congelaron embriones durante su romance, puesto que los problemas de fertilidad de ella le impedían tener hijos de forma convencional. Aunque Musk ha comentado en varias ocasiones que su romance fue “tremendamente doloroso”, también ha mantenido que él y Heard siguieron siendo amigos después de separarse, lo que da pábulo a las locas teorías que sugieren que es el padre biológico de los mellizos.