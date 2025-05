Vivian Jenna Wilson, la hija trans de Elon Musk arrasa en Drag Race: "Una reina en ciernes"

Vivian Jenna Wilson, hija de Elon Musk y Justine Wilson, inició su transición de género en 2020, a los 16 años. Su decisión marcó el inicio de una guerra sin tregua con su padre que se recrudecido en los últimos meses con un constante cruce de acusaciones que reflejan su modo dispar de concebir la transexualidad.

Hace un par de meses, Elon Musk hizo comentarios transfóbicos en redes sociales, refiriéndose a Vivian por su nombre anterior y afirmando que su "hijo" había sido "asesinado por el virus de la mente woke". Vivian respondió con un video utilizando una cita icónica de Drag Race: "I look pretty good for a dead bitch" ("Me veo bastante bien para estar muerta, perra").

En abril de 2022, al alcanzar su mayoría de edad, Vivian solicitó legalmente el cambio de nombre y género en el estado de California. En su petición judicial, expresó su deseo de desvincularse por completo de su padre biológico. En su proceso, no exento de complejidad para su salud mental, sí ha contado con el apoyo de su madre, Justine, de quien ha tomado sus nuevos apellidos.

"Una reina en ciernes"

Su último gesto es claramente desafiante para Elon Musk que, de momento, se ha mantenido en silencio. Vivian participó esta semana en el concurso Drag Race, un espacio creado por RuPaul, que se emite con éxito en varias televisiones del mundo. No lo ha hecho como concursante oficial, pero su aparición en el estreno de la temporada 10 en Nueva York provocó una gran sorpresa. La hija de Elon Musk no defraudó. Vestida de negro y subida a unas elevadas plataformas, ofreció una electrizante actuación junto a la drag queen Acid Betty y Daya Betty, una de las concursantes de la temporada, caminando con gracia y confianza, y ajena a lo que pueda pensar su padre.

Frente a un público entusiasta, lleno de figuras destacadas de la cultura drag y numerosos periodistas, la joven realizó poses y movimientos con soltura. Sin ser concursante, Vivian consiguió eclipsar a muchas de las celebridades presentes. Por su impacto en las redes sociales, parece que la actuación no se limitará a un momento puntual. Su recibimiento ha sido el de "una reina en ciernes", un "icono de resiliencia". Vivian, que se ha convertido en defensora activa de los derechos trans y comparte abiertamente sus experiencias personales, ha encontrado en el arte drag otra forma de expresión artística.