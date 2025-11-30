Rachida Dati habla del admirador que le envía cartas "ardientes": "¡Me intrigó!"

Rachida Dati, ministra de Cultura del Gobierno de Macron y aspirante a la alcaldía de París, fue invitada esta semana al programa "Legend" de Guillaume Pley, emitido en YouTube. Es sabido que esta política francesa, de origen musulmán, destaca por su atractivo físico y carisma personal. En cualquier entrevista o artículo aparece alguna alusión a su belleza, su elegancia y su capacidad para generar impacto visual, tanto en eventos públicos como en la política.

En esta ocasión, Guillaume Pley fue muy directo en su pregunta: "¿Recibes regularmente cartas de hombres que quieren conocerte y que te cortejan por carta?" La ministra respondió sin pensarlo y con naturalidad: "Ha sucedido, por supuesto".

Contó que algunos admiradores incluso se atreven a enviarle cartas "apasionadas y hay algunas en las que dicen querer conocerme en persona". Es el caso de un hombre que vivía "a 2.300 pasos de distancia". Escribía "realmente bien" y le enviaba flores "todo el tiempo". "Estuve tentada de conocerlo", dice riendo.

Muy tentadoras

Ante la sorpresa del entrevistador, la ministra dio algún detalle más: "Hubo algo que despertó mi interés", admitió. Pley admitió que le parecía muy "elegante escribir una carta". "¡ Eran cartas hermosas!", confirmó ella. "Estaba pensando, ¡oh Dios!, me habla de la manera en que me gusta que me hablen", concluyó con una sonrisa.

Rachida Dati, la candidata conservadora a la Alcaldía de París larazon

Dati se encuentra en plena campaña para las elecciones a la alcaldía de París. Durante las últimas semanas, ha compartido numerosos vídeos con parisinos en sus redes sociales, como una velada en el barrio de Marais, una visita a una persona sin hogar en un aparcamiento subterráneo, la recogida de basura con los trabajadores de limpieza y una visita al mercadillo de Saint-Ouen.

Acaba de cumplir 60 años

En esta misma entrevista, la ministra, que celebró el jueves su 60 cumpleaños, habló también sobre los desafíos de la vida pública y su impacto en su hija Zohra, de 16 años. Si bien afirma que está llevando a cabo su campaña sin "seguridad especial", reconoce que el ambiente es tenso. "He recibido muchas amenazas, incluso contra mi hija. Hubo un intento de secuestro… así que tengo mucho cuidado", añadió. Recordó varias intrusiones e incluso una llamada exigiéndole un rescate.

Nacida en una familia de once hijos, de padre marroquí albañil y madre argelina ama de casa, su infancia transcurrió en un barrio obrero de Chalon-sur-Saône. Necesitó empezar a trabajar a temprana edad para financiar sus estudios. Contrajo matrimonio religioso con un arquitecto argelino en la década de 1990, unión que fue rápidamente disuelta. Madre soltera de una hija llamada Zohra, nacida en 2009, aboga públicamente por un equilibrio entre las responsabilidades ministeriales y la maternidad. En cuanto a su activismo político, se pronuncia regularmente sobre temas de igualdad de oportunidades, diversidad en la vida pública, paridad de género en la política y representación de las mujeres en cualquiera de los cargos que ha ido ocupando: ministra de Justicia en el Gobierno de Sarkozy, funcionaria electa local, diputada al Parlamento Europeo o ministra de Cultura.