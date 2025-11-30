José Luis Ábalos, jornada dominical: sirena, limpieza de celda y eucaristía

En Soto del Real, la prisión que desde el jueves 28 de noviembre acoge a José Luis Ábalos y Koldo García como nuevos inquilinos, la mañana del domingo arranca como cualquier otro día de la semana: toque de sirena a las 7.30, limpieza de celda y desayuno. La rutina no varía, la singularidad, desde el punto católico, es que hoy es el primer domingo de Adviento. Aunque privados de libertad y bajo vigilancia estricta, quien fue el hombre de confianza de Pedro Sánchez y su exasesor se encuentran en una cárcel con instalaciones relativamente modernas para los estándares penitenciarios: piscina, squash, gimnasio, biblioteca, pistas deportivas y capilla.

Koldo García (d) junto al entonces ministro de Fomento, José Luis Ábalos Agencia EFE

Ni a Koldo ni a Ábalos se le conocen más inquietudes que las terrenales y tangibles, pero el encierro podría despertar en ellos alguna agitación espiritual. Además de capilla, Soto del Real pone a disposición de los internos actividades religiosas regulares y, según ha explicado su capellán, Paulino Alonso, su oratorio simboliza un espacio importante para los presos que desean participar. De hecho, las misas dominicales reúnen a varios centenares cada semana.

Además de ser el primer domingo de Adviento, este 30 de noviembre la Iglesia católica celebra la festividad de San Andrés apóstol, una de las más destacadas del calendario litúrgico. Podría ser una buena ocasión para que sus dos nuevos residentes alivien su desazón rezando y acercándose a Dios.

El ejemplo de otros presos

Luis Bárcenas, extesorero del Partido Popular que pasó varios años en Soto del Real, ha hablado en varias entrevistas de su reflexión personal y su relación con la fe durante su condena. También José El Francés. El cantante cumplió condena de más de ocho años por tráfico de drogas en la cárcel de Valdemoro y, según relató, encontró consuelo en la religión y en la oración durante el encarcelamiento. Oriol Junqueras, católico y practicante, se quejó desde la prisión de Estremera porque no podía ir a misa con asiduidad.

El presidente de ERC Oriol Junqueras participa en un diálogo en el Col·legi d,Economistas Quique Garcia Agencia EFE

Koldo pasó de portero de puticlub a consejero de Renfe y hombre de confianza del exministro Ábalos. Por su parte, el exministro, que empezó trabajando en una tienda de souvenirs en su etapa de estudiante para ayudar a su familia, tampoco encontró resistencia para llevar a cabo sus ambiciones. En la filtración de audios con comentarios machistas y despectivos sobre mujeres llevan ambos su particular condena.

En prisión y con un futuro incierto, la fe podría ayudarles a no caer en la desesperación o a reconciliarse consigo mismos. La puerta de la capilla de Soto del Real la tienen abierta.