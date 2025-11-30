Así es Nena, el amor secreto del que nunca hablaba Miguel Bosé

Fue un amor apasionado, una relación intensa que acabó por circunstancias de la vida, pero cuyo recuerdo sigue intacto en la mente de Miguel Bosé. El poso que le ha dejado dentro es inolvidable.

El cantante le dedica su tema "Nena" a una mujer muy especial, una chica costarricense con la que vivió una relación que le marcó de una manera muy especial: "Hubo una novia costarricense, con la que tuve una relación tórrida. En muchos aspectos se supo hacer inolvidable. Rompimos queriéndonos mucho, pero por esas cosas de la vida, nos fuimos alejando. Cuando arranqué las escrituras de mi disco "Nena", ella seguía viva en mi memoria. Lo estuvo durante mucho tiempo, muchísimo, de hecho, aún lo está. A ella dediqué esta canción".

"Dejó el listón muy alto"

Y añade sobre aquella inolvidable pareja: "El texto viene a ser una descripción de lo que vivimos, de cómo la veía y de nuestra relación. Después de ella, todas las mujeres que fueron entrando en mi vida, incluso las más maravillosas, las más bellas, las más brillantes, fueron medidas por una vara que dejó el listón muy alto. Siento decirlo a estas alturas, pero llegan tiempos de confesión".

Miguel Bosé desvela si volverá a subirse a los escenarios Europa Press

Y define a la misteriosa fémina como "una mujer que te ganaba por su dulzura, su cálida voz, su piel y su forma de andar. Recuerdo esas faldas de alturas vertiginosas que se resolvían en una cintura que podía apretar entre mis dos manos. ¡Oh, Dios… cuánto adoraba levantarla en vilo y hacerla girar contra el azul infinito! Ella reía y reía, mientras se iba deslizando a tierra, para terminar atándonos en abrazos de infinitos besos".

Con esta confesión tan sincera, evidentemente, deja muy clara su bisexualidad, porque después de esas mujeres a las que se refiere llegaron a su vida sentimental hombres como Nacho Duato y Nacho Palau.