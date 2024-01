Los sábados de Lomana: Progresistas de pacotilla

Muy difícil lo va a tener este Gobierno con unos socios que le tienen secuestrado, humillado y han convertido el Congreso en un circo Pero un circo que ofrece un espectáculo patético. Todo esto por la ambición de Sánchez que vende España a una panda de «tahúres» que solo van a por «la pela», en su coherencia, porque la tienen. Les importa un comino España y los españoles, como demostró Miriam Nogueras en su alegato del miércoles contra los decretos del Gobierno. Sánchez, en el último momento, tuvo que ceder al chantaje de Puigdemont, asumiendo sus exigencias. Entre otras, suprimir el artículo de la Ley de Enjuiciamiento Civil que puede paralizar la amnistía. También pretenden estos de Junts penalizar a las empresas que abandonaron Cataluña o están pensando en hacerlo. Cesión total de competencias en inmigración...

Sánchez, quizás en su paranoia por mantenerse en el poder, no ha debido de darse cuenta de que sus socios no son de izquierdas ni progresistas, esa palabra que debe sonarles muy «cool» y la sueltan siempre que nos largan algún panfleto. Progreso es todo lo contrario a lo que Sánchez nos está haciendo. Pero a pesar de él, la sociedad progresa gracias a la ética y la cultura. Los socios de los siete votos, o sea Junts, son una «derechona» en toda regla y están en el Congreso para exprimir a Sánchez y a España, doblarle el pulso, humillarle y crear caos. Las ideologías les traen al pairo, ellos están a lo que están, son muy coherentes a la hora de hacer doblegarse al Gobierno a base de pedir y recibir privilegios inmediatos.

Sumiso con un delincuente prófugo

Pedro Sánchez, como buen cobarde, se muestra sumiso con un delincuente prófugo y soberbio con el líder del primer partido, orgulloso de haber evitado que gobierne la derecha, cuando lo está haciendo con unos socios que no quieren ni ver a un inmigrante de piel oscura por Cataluña y están dispuestos a desalojarlos a todos. Fascismo puro. Hablan en nombre de Cataluña, pero no son más de un 30 por ciento, según las últimas elecciones. Esta legislatura puede ser muy corta si Sánchez sigue cediendo al chantaje permanente.

Lo que no imaginaba Yolanda Díaz era la rápida venganza de los cinco diputados de Podemos, escindidos y también humillados del grupo parlamentario de Sumar. Pablo Iglesias, Ione Belarra e Irene Montero estaban esperando el momento de la revancha. Y lo tuvieron , derrotando el decreto impulsado por Díaz sobre medidas socio-laborales. Yolanda, al sentirse derrotada, exclamó: «Así no se puede gobernar». ¡Pues claro que no! ¿Cuándo se van a dar cuenta ustedes del bodrio en el que han convertido el Parlamento? Estos «progresistas» de pacotilla se van a enterar de «lo que vale un peine».

Terminaremos la semana con la rápida entronización en ese precioso y lejano país que es Dinamarca, al que solemos asociar con cuentos de hadas de los Hermanos Andersen. La reina Margarita, mujer de gran carácter, consiguió domar a su marido Henri de Monpezat, conde francés con aires de playboy que aspiraba a ser, junto a su esposa, rey de Dinamarca. La reina ha decidido que ya es hora de que el tarambana de su hijo Federico siente la cabeza y deje de hacer tonterías, abdicando y dándole la responsabilidad de reinar. De paso, tranquiliza a su nuera porque se le estaba revirando y amenazando con coger los bártulos y largarse a su Australia natal. La movida que tenemos en España con la primera institución del país, mejor lo dejo para otro día...