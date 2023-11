Tamara también bloquea su intimidad

Tamara Falcó, la marquesa del pueblo, se trasladará a su nuevo piso en breve. Dice: «Nos queremos ir a vivir a nuestra nueva casa, que es muy pequeña: 160 metros». Es lo que tiene acostumbrarse a vivir en Villa Meona, con sus trece cuartos de baño y sus grandes salones, que luego cualquier piso de 160 metros cuadrados te parece un apartamentito de soltera, abuhardillado y tal, pura bohemia estudiantil. Pero Tamara, Dios la bendiga, no había caído en que su nuevo piso es muy moderno, sí, pero todo acristalado, y los teleobjetivos de los paparazzi no tendrían grandes problemas para cazar su intimidad con Íñigo Onieva, su devoto esposo, sobre todo ahora que están tan entregados a la pasión procreadora con la esperanza puesta en una portada con barriguita.

Para que no le roben la intimidad que ella tan bien raciona entre «El Hormiguero» y «¡Hola!», Tamara ha dispuesto una especie de bloqueo botánico de la fachada acristalada con plantas de altura, no sé si con bambú, jardín vertical o buganvilla trepadora. Tiempo de bloqueos, es la moda. Ahí está el Gobierno sanchista, que ha bunquerizado sus negociaciones con Puchi. No trasciende nada, solo que se ven mucho y en secreto, como los amantes furtivos, pero ni siquiera nos llega quién paga los moteles, el cava y los profilácticos. Bien: lo hacen por nuestra felicidad. Cuentan que Él le dice a Bolaños cuando surge el asunto de la trasparencia: «Félix, mejor ahorrarles los disgustos».

En fin, que Tamara, en lugar de recurrir a la Virgen de la Alegría o a santa Sara, esposa de Abraham, que se quedó preñada a los 90, acude a una clínica de fertilidad donde se practica la naprotecnología. Tengo que preguntar si eso también sirve para el estreñimiento.