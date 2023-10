Tamara Falcó da un paso al frente en el conflicto y dice lo que realmente piensa de su ático de Puerta del Hierro

Tamara Falcó ha sido una de las protagonistas de la semana por unas malinterpretadas declaraciones sobre su ático de lujo de Puerta del Hierro. La socialité, a raíz de que se destapase el bloqueo botánico que estaba instalando para proteger su intimidad, se pronunció sobre el asunto en "El Hormiguero" el pasado jueves 19 de octubre. Sus palabras no sentaron nada bien a Joaquín Torres, arquitecto y artífice del diseño de la vivienda, y se desencadenó el conflicto.

Una semana después, la marquesa de Griñón, en el programa de Antena 3, ha dado su versión de lo ocurrido y los malentendidos que se produjeron. "Se me ha liado una esta semana por "El Hormiguero". Bueno, no por "El Hormiguero", sino por algo que no expliqué bien", comenzaba diciendo Tamara Falcó sobre la polémica. "Estoy feliz en mi nueva casa pero dije algo que se malinterpretó", señaló la hija de Isabel Preysler.

Tamara Falcó con mono de Zara. @elhormiguero

Según la socialité, fue una cadena de malentendidos y el conflicto se convirtió en una guerra mediática entre ella y el arquitecto: "Fueron a por Joaquín Torres y le dijeron "a Tamara no le gusta tu casa". A Joaquín también le cortaron cachitos de la conversación y se empezó a liar una… Y me empiezan a decir que él me odia". Sin entender nada de lo ocurrido, la marquesa de Griñón decidió escribirle por "Instagram" para preguntarle qué había pasado realmente. "Y Joaquín me dice que no ha pasado nada y que él no ha dicho nada", zanja la mujer de Íñigo Onieva.

Ático de Tamara Falcó en Madrid Kronos Homes

Después de explicar lo ocurrido, Tamara Falcó quiso dejar bien claro que está "feliz" con su nueva vivienda. "Mi casa es genial, el bloqueo botánico va viento en popa y nos mudamos ya. Me he hecho la cocina de mis sueños", confesaba, muy emocionada, sobre su ático de Puerta del Hierro en "El Hormiguero". Aunque no ha desvelado exactamente la fecha en la que estarán definitivamente instalados en su nuevo hogar, se espera que el matrimonio comience su nueva vida de casados a principios de noviembre.