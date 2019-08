¿Qué no se ha hecho María Patiño?

María Patiño ha aprovechado el descanso veraniego de su programa de televisión para mejorar su imagen y volver a ponerse en septiembre, rejuvenecida, delante de los focos. No es la única, cada vez más personas aprovechan sus vacaciones para realizarse cirugías y retoques estéticos y recuperarse así tranquilamente antes de incorporarse de nuevo a la vida laboral.

Lo que más me gusta de ella es que no le importa en absoluto reconocerlo y contarlo en sus redes sociales, una actitud que me parece consecuente y muy honesta. Aun así, a mí me gusta también recabar las opiniones de los expertos. ¿Qué se ha hecho María este verano y cuál es el cómputo total de todos los retoques y cirugías estéticas en los últimos meses? Lo último, contado por ella misma y constatado por los expertos, ha sido mejorar la calidad de la piel, la flexibilidad de los tejidos, tener las arrugas estáticas y dinámicas a raya y prevenir la flacidez con radiofrecuencia. Muy buena elección, pues mantener el metabolismo de la piel creando el colágeno y la elastina que perdemos con el paso del tiempo es fundamental y la base para poder realizar otros tratamientos con buenos resultados.

Según el doctor Nikolao Antoniadis, cirujano plástico, estético y reparador de la Clínica Menorca, y según las fotografías que le he mostrado, parece que María tiene ahora una mirada más limpia y abierta, lo que induce a pensar que se ha quitado el exceso de piel en el párpado superior y eliminado también las bolsas del párpado inferior, que tanto envejecen. La blefaroplastia es una de las cirugías faciales más demandadas por hombres y por mujeres, no necesita ingreso y a los diez días te puedes incorporar a tu vida normal. El cambio que sí ha percibido el doctor con total seguridad es el rejuvenecimiento facial con bioplastia, que consiste en tratar el rostro como un todo. En el caso de la presentadora, se aprecia que ha recuperado los ángulos y volúmenes del tercio medio rellenando y levantando los pómulos con relleno dérmico. El mejor es el de ácido hialurónico reticulado, que además de hidratar la piel y dar soporte a los tejidos, tiene efectos inmediatos.

En el tercio superior se ha puesto bótox que, junto con el ácido hialurónico, son dos de los tratamientos más demandados, en este caso para eliminar las arrugas de la frente y las patas de gallo. Todos estos cambios estéticos, junto con la rinoplastia que se hizo para remodelar y levantar la punta de la nariz, han embellecido visiblemente y de forma natural a la presentadora.