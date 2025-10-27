Salvar a Rufián, porfa

Rufián pasó por «La revuelta». Por los datos sexuales que facilitó, Broncano concluyó alborozado o asombrado: «Doce pajas, una cada tres días». Y concluyó más: «¡Este hombre se está matando a pajas en Madrid!». Dijo «en Madrid», no en Barcelona o en Bilbao, donde al parecer dispone de otras soluciones. No aprovechó Broncano para preguntarle si las fantasías sexuales las tiene en español o en catalán y, ya puestos, si luego se confiesa con el abad Junqueras. Sí ha confesado Rufián que, como independentista catalán convicto y confeso, le cuesta solazarse por algunas zonas de Madrid. Le amenazan, le insultan. Con ese estrés continuo, con esa angustia vital acongojándole el alma catalanista, le debe de resultar casi imposible llevar una vida social y erótico-festiva medianamente potable en este Madrid que parece frustrar a diario su derecho al fornicio. Incluso podría ser inconstitucional. Pumpido fallaría a su favor.

Si eso le sucede a él, qué no le pasará Miriam Nogueras, que sufre bajones de la libido cuando ve una bandera española o a un español con pulserita rojigualda. Madrid, ciudad abierta donde las haya, no merece la sombra represiva e iliberal que ofrece el caso Rufián. Se debería hacer algo para salvar al portavoz de ERC del onanismo reincidente, pero no se me ocurre qué. ¿Tendría que llamar a Koldo para que le facilite el teléfono de alguna Jésica o de la Carlota «que se enrolla que te cagas»? No lo veo ahí. Quizá Ayuso pueda colaborar, ahora que está en el tema y tiene condones en oferta para los jóvenes. En fin, a ver qué se le puede ocurrir a MAR, que está en todo y antaño tuvo alguna vida bohemia. Porque no puede ser que un mozo tan bien plantado, fino, elegante y bilingüe, baile bachata con Ester Expósito y no remate.